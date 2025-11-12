Feijóo y Sánchez se enzarzan por la conversación con Mazón el día de la dana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez interviene en el pleno que celebra este miércoles el Congreso. EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en el Congreso que el día de la dana habló con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y con el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, antes que Pedro Sánchez, y también que fue antes que él a Letur y al Cecopi.

En su segunda intervención durante la comparecencia del presidente del Gobierno en la Cámara Baja, ha agregado que si volviera a llover con la intensidad que lo hizo aquel día volvería a pasar lo mismo, porque durante siete años el Gobierno -ha dicho- le negó "el pan y la sal" a la Comunidad Valenciana en infraestructuras hídricas e hidráulicas".

A propósito de estas afirmaciones, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha preguntado al líder de la oposición que si fue el primero en hablar con Mazón explique cuándo, así como si ello ocurrió en el Ventorro y si recomendó al presidente valenciano que no solicitara al Gobierno la declaración de emergencia nacional.

También Sánchez se ha referido a este aspecto, al considerar, al igual que Rufián, que Feijóo había "desvelado" que fue el primero en hablar con Mazón.

"Le pido que aclare qué habló con Mazón, de qué le informó (...), si le dijo que no declarara la emergencia nacional, si le explicó Mazón qué hacía en el Ventorro. Debería ser claro y ponerlo en conocimiento de estas Cortes", ha instado el presidente al líder de la oposición.

Feijóo ha afirmado que su partido volverá a ganar las elecciones en las comunidades donde gobierna y ha remarcado que España también tendrá un Gobierno "decente" que es -ha dicho- aún más necesario a partir de la sesión parlamentaria de este miércoles.

El presidente del PP ha subrayado que esta legislatura "nació muerta" y lo único que ha conseguido es "bloquear" el país.

Ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo por "hacer oposición" a los presidentes autonómicos del PP en el Congreso y por dedicar "más tiempo" a él que a España durante su intervención durante la mañana.

A juicio del líder de la oposición, Sánchez ha utilizado su intervención para "contar milongas" y "mentiras", y ha señalado que es "sorprendente" que se dedique a dar "lecciones" cuando Cataluña es -ha apuntado- la comunidad que tiene mayor porcentaje de lista de espera sanitaria por mil habitantes.