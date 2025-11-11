El activista Vito Quiles convoca un acto en la Complutense sin pedir autorización

Vito Quiles EFE

El activista político Vito Quiles ha convocado un acto este miércoles 12 de noviembre en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la institución académica ha señalado que la actividad no ha sido autorizada.

"Nos vemos este miércoles en la Complutense. Vamos a teñir el feudo de Podemos de alegría rojigualda pese a las amenazas de los violentos y extremistas", ha escrito Vito Quiles en redes sociales, tras cancelar el acto que tenía previsto el 3 de noviembre dentro de una gira por diferentes campus universitarios del país, a raíz de los enfrentamientos que se produjeron en la Universidad de Navarra.

En un comunicado, la Universidad Complutense de Madrid ha indicado que no existe ninguna solicitud registrada a través de los cauces oficiales establecidos para la cesión o uso de espacios universitarios, por lo que este acto "no ha sido autorizado por la Universidad".

La UCM recuerda que toda actividad que se celebre en sus instalaciones debe contar con la correspondiente autorización previa, "un requisito necesario para preservar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de las tareas académicas".

Asimismo, la Universidad Complutense reafirma su compromiso con "los principios de respeto, pluralidad, diálogo constructivo", y subraya que "la libertad de expresión en el ámbito universitario se ejerce siempre dentro del marco legal y académico que rige a las instituciones públicas de educación superior".