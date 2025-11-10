Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

García-Page cree que el fiscal general se defendería mejor fuera de la Fiscalía "por coherencia"

Efe
10/11/2025 13:21

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, espera que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se pueda defender "bien" en el juicio contra él, aunque ha considerado que se defendería "mucho mejor" sin estar en la Fiscalía, por una cuestión de "coherencia".

Álvaro García Ortiz

El Fiscal General ocupa el banquillo del Supremo en un juicio histórico

Más información

En declaraciones a los medios en Cuenca, donde ha inaugurado la Casa de la Igualdad, García-Page ha reconocido que el fiscal general no le transmite "una mala sensación personal, no le tengo ningún tipo de rechazo personal y me gustaría que se pudiera defender".

En todo caso, y aunque ha apuntado que es "una polémica distinta", sí ha matizado que siempre ha sido de la opinión de que "se defendería mucho mejor no estando en la Fiscalía, aunque sólo sea por la coherencia de que él tendría que cesar a todos los cargos que, por debajo de él, fueran imputados por cualquier tipo de delito".

García-Page ha admitido que desconoce "totalmente la casuística del caso" pero ha deseado a García Ortiz que "le vaya todo bien en el juicio" porque "no soy alguien que disfrute de ningún tipo de condena, salvo que sea especialmente meritoria".

Emiliano García-Page y Flora Pérez Marcote

La Fundación Amancio Ortega y Emiliano García-Page firman un convenio para financiar proyectos en el Hospital de Parapléjicos de Toledo

Más información

Te puede interesar

Un surfista, durante la alerta amarilla del día cinco

La alcaldesa de A Coruña desafía a la Federación Galega de Surf a que firme para practicar el deporte durante las alertas bajo su responsabilidad
Abel Peña
Personas en la calle Real

Así serán los hogares de A Coruña dentro de 15 años
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

Absuelven en A Coruña a un hombre acusado por agresión sexual y lesiones
EFE
El ideal gallego

Absuelto el alcalde de Agolada y revocada la pena de prisión por falsedad, pero mantiene inhabilitación por prevaricar
EP