García-Page cree que el fiscal general se defendería mejor fuera de la Fiscalía "por coherencia"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, espera que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se pueda defender "bien" en el juicio contra él, aunque ha considerado que se defendería "mucho mejor" sin estar en la Fiscalía, por una cuestión de "coherencia".

En declaraciones a los medios en Cuenca, donde ha inaugurado la Casa de la Igualdad, García-Page ha reconocido que el fiscal general no le transmite "una mala sensación personal, no le tengo ningún tipo de rechazo personal y me gustaría que se pudiera defender".

En todo caso, y aunque ha apuntado que es "una polémica distinta", sí ha matizado que siempre ha sido de la opinión de que "se defendería mucho mejor no estando en la Fiscalía, aunque sólo sea por la coherencia de que él tendría que cesar a todos los cargos que, por debajo de él, fueran imputados por cualquier tipo de delito".

García-Page ha admitido que desconoce "totalmente la casuística del caso" pero ha deseado a García Ortiz que "le vaya todo bien en el juicio" porque "no soy alguien que disfrute de ningún tipo de condena, salvo que sea especialmente meritoria".