Vox cree que no habrá una moción de censura y defiende hacer una oposición total a Sánchez

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga EFE

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido no generar "ilusión" con la posibilidad de una moción de censura que, asegura, no quieren ni el PP ni Junts y ha defendido hacer "una oposición de 365 días, 24 horas al día", al Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas antes del acto 'Primero nuestros vecinos' organizado por esta formación en Mataró (Barcelona), Garriga ha dicho que insistir con una eventual censura es "mentir" a los españoles y "tomarles el pelo".

Por eso, Vox solo contempla la "alternativa" de persistir en su oposición a Sánchez, denunciando que el PSOE está "robando a manos llenas" y que este partido aplica unas "políticas ruinosas" que también defiende el PP.

Garriga ha afirmado que Vox ha nacido para gobernar en España y ser la primera fuerza política para "cambiar el rumbo" del país.

Ha denunciado cómo los barrios de ciudades como Mataró se han convertido en "auténticos centros de internamiento de extranjeros", puesto que son "escenarios habituales de robos con violencia, de violaciones y de peleas continuas" y sus centros de salud parecen "delegaciones de Marruecos o de Argelia".