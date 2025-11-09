Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una "leve indisposición"

Agencias
09/11/2025 12:04
Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que abandonar en ambulancia la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, por una "leve indisposición", han confirmado fuentes de su equipo a Europa Press, que han explicado que se ha optado por la ambulancia por ser el medio "más rápido y seguro".

Esa "leve indisposición" es la misma que le impidiera ayer participar en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes.

Ayuso ha llegado a la catedral, donde ha realizado declaraciones a la prensa sobre lo que iba a pedirle a la virgen. Minutos después ha tenido que abandonar la misa.

