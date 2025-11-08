Tellado advierte de que el peso de la ley caerá sobre el PSOE y su "número uno"

Miguel Tellado

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha advertido este sábado al PSOE de que debe perder "toda esperanza" porque todo el peso de la ley va a caer sobre "los chorizos del clan de las chistorras" y también sobre "el número uno", en alusión al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

En su intervención en el Congreso del PP andaluz, que reelegirá este fin de semana a Juanma Moreno como presidente, ha arremetido contra los dirigentes socialistas a los que les ha instado a "perder toda esperanza" sobre que el poder de la justicia va a recaer contra ellos en las causas judiciales que están abiertas.

"Yo le pido a los socialistas que pierdan toda esperanza. Pueden no responder, pueden no recordar, pero la realidad es que no pueden negar la evidencia de que más pronto que tarde la guardia civil descubrirá todo lo que han hecho, todo lo que han robado. Y todo el peso de la ley recaerá sobe ellos", ha señalado Tellado.

Según ha vaticinado el dirigente popular, no habrá indultos, no habrá amnistía "para los chorizos del clan de las chistorras porque todo el peso de la ley caerá sobre ellos", y ha añadido: "Caerán todos y caerá también el número uno, no podrán escapar a la acción de la Justicia".

Tellado ha dicho que imagen del Fiscal General de Estado, Álvaro García Ortiz, "va a perseguir a Sánchez en toda en su vida política", y se ha mostrado convencido de que el caso por el que está siendo juzgado "ejemplifica esta época de deterioro de la decencia sin limite" que ha puesto en marcha el PSOE.

"Los fiscales no merecen que García Ortiz les arrastre en su caída", ha indicado Tellado, quien ha lamentado "la corrupción institucional", así como "la moral" y "la económica, la de robar a manos llenas", en unos casos que ya están en manos de la Justicia.

Ha avisado de que estos dirigentes tendrán que dar muchas explicaciones "sobre los fajos de billetes" que han manejado, y se ha preguntado si van a seguir "fingiendo amnesia", al tiempo que ha acusado al Gobierno de Sánchez de estar "podrido, sin mayoría" porque es un Ejecutivo que "no gobierna desde hace mucho tiempo".

Ha arremetido contra la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de la que ha dicho que es "la viva imagen de la corrupción política del gobierno" de Sánchez, y también cuando estuvo en los gobiernos del PSOE en la comunidad andaluza.

Ha recordado que estuvo catorce años formando parte de la "corrupción política" de los gobiernos socialistas, donde se sentó "junto a (Manuel) Chaves y (José Antonio) Griñán", y ha añadido que esta etapa fue una "escuela" de corrupción, un "máster en delincuencia organizada" que culminó colocándose como "número dos" de Sánchez.

"Está en la cima de una montaña de corrupción que es el 'sanchismo'", ha apuntado Tellado, quien la ha llamado en varias ocasiones "María Jesús manosquemadas" por haber puesto la mano en el fuego por numerosos dirigentes que en estos momentos están investigados por la Justicia. "Está achicharrada", ha advertido.

Ha tenido palabras de elogio para Juanma Moreno, del que ha dicho que ha liderado "ocho años de decencia, de un gobierno ejemplar, de un trabajo extraordinario", hasta el punto de que el PP es ya el partido "de la mayoría de los andaluces", el que seguirá construyendo a partir de las próximas elecciones el "futuro" de Andalucía