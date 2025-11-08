Montero asegura que el Gobierno negociará “voto a voto” cada iniciativa para agotar la legislatura

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este sábado que el Ejecutivo afronta la segunda mitad de la legislatura con la voluntad de "agotar el mandato" y con la disposición de "negociar voto a voto cada iniciativa" para sacar adelante sus proyectos, incluidos los próximos presupuestos generales del Estado.

En declaraciones a los periodistas en Villanueva de Córdoba (Córdoba), durante su visita a la Feria del Jamón Ibérico de Los Pedroches, la también ministra de Hacienda ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ya zanjó hace tiempo" el debate sobre un posible adelanto electoral, y que su "única voluntad es agotar la legislatura" porque cuentan con una "hoja de ruta, capacidad y compromiso para continuar gobernando".

Respecto a la relación con Junts, Montero ha explicado que la formación independentista "no dio apoyo a la legislatura sino a la investidura", por lo que cada proyecto requiere una negociación específica, algo que "nunca fue fácil desde el inicio", ha reconocido

"Cada grupo requiere un trabajo propio, también Junts. Pero hemos sacado adelante más de cuarenta iniciativas legislativas pese a la complejidad del Congreso", ha defendido la vicepresidenta primera del Gobierno.

Montero ha asegurado que el Ejecutivo es "un socio fiable" que cumple los acuerdos alcanzados con las distintas fuerzas políticas y ha expuesto a Junts que los compromisos que dependían de ellos "están cumplidos, y los que no, los están trabajando".

"A veces las cosas van más lentas de lo que quisiéramos, pero acompañamos los tiempos", ha apostillado Montero.

Sobre los presupuestos generales del Estado (PGE), la titular de Hacienda ha asegurado que el Gobierno "lleva tiempo trabajando para presentarlos" y que buscará "concitar el apoyo de todos los grupos" para aprobar unas cuentas que "serán buenas para el conjunto del país".

"Seguiremos trabajando con responsabilidad, voto a voto, para mejorar la vida de la gente", ha concluido.