El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Ayuso cancela su participación en el congreso del PP andaluz por una "leve indisposición"

Redacción
08/11/2025 11:48
Isabel Díaz Ayuso
EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cancelado por motivos de salud su participación en el congreso del PP de Andalucía que reelige a Juanma Moreno, ya que sufre una "leve indisposición", según fuentes del partido.

La participación de Díaz Ayuso estaba prevista para este sábado, en la segunda jornada del congreso, en una intervención junto al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Los populares andaluces celebran este fin de semana el congreso regional del partido, que reelegirá este sábado a Moreno al frente del partido, con las elecciones andaluzas en el horizonte de 2026.

En esta jornada estará arropando a Moreno el secretario general del PP, Miguel Tellado, y mañana será el turno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

