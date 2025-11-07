Feijóo pide un cambio de gobierno por la ruptura de Junts y la situación judicial del PSOE

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes un "cambio de gobierno y de presidente" ya que, según ha afirmado, España "no puede consentir" que en un mismo día el Ejecutivo "pierda la mayoría parlamentaria" y "se inicie una investigación judicial" al PSOE por "financiación irregular".

En la clausura del congreso por el trigésimo aniversario de la Unión Europea de Mayores en Ciudad Real, Feijóo se ha referido a la decisión del partido de Carles Puigdemont de vetar todas las leyes del Gobierno y a la de la Audiencia Nacional de abrir una investigación por los pagos en efectivo del PSOE.

"No se puede consentir que un jueves normal el Gobierno constate que ha perdido la mayoría parlamentaria y, a la vez, se inicie una investigación sobre la financiación irregular del partido del Gobierno", ha asegurado el líder de la oposición.

El presidente del PP ha enfatizado que España "no puede estar secuestrada" por los procesos judiciales que afectan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Ejecutivo o al Partido Socialista.

"Un país tiene que dedicarse a los asuntos trascendentales para los ciudadanos", ha continuado Feijóo, quien al mismo tiempo ha considerado que un país europeo "no merece esto".

Así, ha manifestado que si un gobierno "no puede resolver los problemas de sus ciudadanos" y su presidente "está rodeado por sumarios de corrupción, hay que cambiar al gobierno y al presidente".

"La solución es cambiar, un cambio por uno que tenga las mismas prioridades que el conjunto de los españoles y un cambio que pueda recuperar los temas importantes para el debate político del país", ha declarado.