Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Feijóo pide un cambio de gobierno por la ruptura de Junts y la situación judicial del PSOE

Agencias
07/11/2025 14:36
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP
EFE

 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes un "cambio de gobierno y de presidente" ya que, según ha afirmado, España "no puede consentir" que en un mismo día el Ejecutivo "pierda la mayoría parlamentaria" y "se inicie una investigación judicial" al PSOE por "financiación irregular".

En la clausura del congreso por el trigésimo aniversario de la Unión Europea de Mayores en Ciudad Real, Feijóo se ha referido a la decisión del partido de Carles Puigdemont de vetar todas las leyes del Gobierno y a la de la Audiencia Nacional de abrir una investigación por los pagos en efectivo del PSOE.

"No se puede consentir que un jueves normal el Gobierno constate que ha perdido la mayoría parlamentaria y, a la vez, se inicie una investigación sobre la financiación irregular del partido del Gobierno", ha asegurado el líder de la oposición.

El presidente del PP ha enfatizado que España "no puede estar secuestrada" por los procesos judiciales que afectan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Ejecutivo o al Partido Socialista.

"Un país tiene que dedicarse a los asuntos trascendentales para los ciudadanos", ha continuado Feijóo, quien al mismo tiempo ha considerado que un país europeo "no merece esto".

Así, ha manifestado que si un gobierno "no puede resolver los problemas de sus ciudadanos" y su presidente "está rodeado por sumarios de corrupción, hay que cambiar al gobierno y al presidente".

"La solución es cambiar, un cambio por uno que tenga las mismas prioridades que el conjunto de los españoles y un cambio que pueda recuperar los temas importantes para el debate político del país", ha declarado.

Te puede interesar

El camión que quedó atascado en el túnel de Juana de Vega

Atasco en el centro de A Coruña tras quedar un camión atascado en el túnel de Juana de Vega
Redacción
El ideal gallego

El TSXG confirma la condena de 4 años a un vecino de Vigo por abusar sexualmente de una mujer que estaba dormida
EP
El ideal gallego

La Xunta llama a extremar las precauciones para evitar que la gripe aviar afecte a aves domésticas en Galicia
EP
elidealgallego-descubrirgalicia

Descubrir Galicia nunca fue tan fácil
Contenido Patrocinado