Alegría recuerda las 45 leyes aprobadas e insiste en tender la mano a Junts

Pilar Alegría EFE

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha recordado, ante el anuncio de Junts de que registrará enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Gobierno, las 45 normas aprobadas esta legislatura y ha insistido en que la actitud del Ejecutivo seguirá siendo la misma: tender la mano con diálogo y acuerdos.

En declaraciones a los medios en Zaragoza, Alegría ha recordado que el Gobierno está formado por dos fuerzas políticas sin mayoría parlamentaria y a pesar de esa "fragmentación" ha conseguido aprobar 45 leyes y cerca del 90 % de las votaciones en el Congreso en dos años, aunque "generalmente el titular se lo lleva ese 10 % restante".

Convencida de que el proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez "le sienta bien al país y a las comunidades autónomas", su actitud, cuando tenga que negociar cualquier proposición legislativa, seguirá siendo la misma, la de buscar "diálogo y acuerdos", ha insistido.