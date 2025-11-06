El PP da la legislatura por agotada y exige elecciones inmediatas

Alberto Núñez Feijóo en el Congreso EFE

El PP ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones dado que la legislatura está acabada, después de que Junts haya anunciado enmiendas a la totalidad a todas las leyes presentadas por el Ejecutivo.

En una rueda de prensa, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha dicho que este Gobierno es "una farsa tremenda" y que lo que tendría que hacer Sánchez y es dar voz a los españoles para que decidan qué gobierno quieren.

Junts presenta enmiendas a todas las leyes del Gobierno y bloquea la legislatura Más información

Junts ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes presentadas por el Gobierno, ha anunciado este jueves, y prevé hacer lo mismo con las que se tramiten en el futuro, incluidos los Presupuestos Generales del Estado.

García ha dicho que el PP avisó desde el principio que este Gobierno era "un error" y que desde hace meses esta es una legislatura fallida, acabada y agónica", una situación que tiene paralizada a España.

En un mensaje a través de X, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha posteado una noticia sobre la decisión de Junts con la frase: "¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?.

Desde Génova, sin embargo, señalan a EFE que el hecho de que Junts no apoye a Pedro Sánchez no quiere decir que vayan a apoyar a Feijóo en una hipotética moción de censura contra el Gobierno.

También se ha referido al tema la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, quien ha afirmado que la legislatura "está finalizada" y que lo que España necesita "es devolver la voz a los ciudadanos y convocar cuanto antes elecciones generales".

Fúnez ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas antes del acto de inauguración del XXX Congreso de la Unión Europea de Mayores (ESU).

En su opinión, con esta decisión Junts demuestra que quiere romper "una legislatura que ya nació mal", porque permitió "a un perdedor" que no había ganado las elecciones, llegar a La Moncloa.

"España vive un momento en el que no hay presupuestos generales del Estado previstos, y sin presupuestos no se puede gobernar. Los españoles no esperan enmiendas a la totalidad, sino la finalización ya de esta legislatura", ha subrayado.

A su juicio, la posición de Junts no cambia el escenario político, ya que "este país va a ser absolutamente ingobernable con las mayorías que se reflejan en el Congreso de los Diputados".

Además, ha advertido de que "presentar enmiendas a la totalidad no borra los casos de corrupción ni los juicios abiertos", en referencia a las investigaciones judiciales que afectan al PSOE.

"El número dos del PSOE está en prisión y otro alto cargo a punto de ser juzgado. Es un Gobierno acorralado por la corrupción”, ha afirmado.

Por ello, la vicesecretaria del PP ha insistido en que el Ejecutivo "no tiene ya capacidad de gestión ni de gobierno" y ha concluido señalando que "lo que los españoles esperan es un cambio, hablar en las urnas y decidir un nuevo Gobierno".