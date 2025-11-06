Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional investiga los pagos en efectivo en el PSOE

Agencias
06/11/2025 14:42
José Luis Ábalos
José Luis Ábalos, uno de los presuntos implicados en la trama
EFE

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo ha abierto una pieza separada sobre los pagos en metálico que el PSOE hizo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, tras recibir el auto que le remitió al respecto su compañero del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ante presuntos indicios de blanqueo.

En la documentación enviada por el Tribunal Supremo y ahora incorporada a esta pieza, se incluyen las declaraciones prestadas ante el alto tribunal por al ex director gerente del PSOE Mariano Moreno Pavón, la empleada del partido Celia Rodríguez, así como la de la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede de Ferraz a petición del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.

A todo esto se añade la parte del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se analizan esos pagos en efectivo a Ábalos y a Koldo, que en algunas ocasiones recogía su mujer Patricia Úriz, así como la información facilitada por el PSOE y que vincula dichos pagos a liquidaciones de gastos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa de la apertura de la pieza separada en el marco del caso Koldo y de la documentación

Te puede interesar

El ideal gallego

Corte de agua en Arteixo
Redacción
Feijóo en el Congreso

El PP da la legislatura por agotada y exige elecciones inmediatas
Agencias
Coche de la Guardia Civil delante del ayuntamiento de Oleiros

Roban al Ayuntamiento de Oleiros una bobina de cobre de dos toneladas en media hora
Fran Moar
El presidente de JxCat, Carles Puigdemont (c), junto al secretario general, Jordi Turull (d), y la vicepresidenta, Míriam Nogueras (i), durante la reunión de la ejecutiva de JxCat

Junts presenta enmiendas a todas las leyes del Gobierno y bloquea la legislatura
Agencias