Tellado confía en que Vox no mareará "la perdiz" y que Mazón tendrá un sustituto pronto

Miguel Tellado

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho este martes que confía en que su partido y Vox alcancen próximamente un acuerdo para encontrar al sustituto del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien dimitió el lunes de su cargo.

En una charla en la asociación club Siglo XXI, Tellado ha afirmado que esta convencido de que Vox va a saber anteponer el interés general por encima del interés partidista y que nadie entendería que el partido de Santiago Abascal se ponga ahora "a marear la perdiz".

"Yo creo que Vox no es el Partido Socialista para aprovecharse de las situaciones", ha dicho Tellado, quien ha recordado que cuando se le pidió a Vox en la Comunidad Valenciana apoyo para aprobar los presupuestos de la reconstrucción el partido de Abascal se lo dio.

Tellado ha hecho estas declaraciones horas después de conocerse que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado con Abascal sobre la situación política de la Comunidad Valenciana y han coincidido en la necesidad de garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de la región.

Ambos no han tratado sobre posibles candidatos, ha asegurado Tellado, en una conversación que ha tenido un "buen tono" que demuestra, señala el secretario general popular, que el acuerdo sí va a poder realizarse.

"Estoy seguro que si anteponemos el interés general, si anteponemos la reconstrucción de Valencia por encima de los intereses partidistas, ese acuerdo será factible y está próximo", ha sentenciado