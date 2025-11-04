Mi cuenta

El Ideal Gallego

España

Sánchez y los ministros no acudirán a la comisión de investigación de la dana de Les Corts

Efe
04/11/2025 13:48
Pedro Sánchez y Carlos Mazón en el funeral de Estado por el primer aniversario de la dana
EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros citados por la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes no prevén acudir a ese órgano, donde no tienen obligación de comparecer, ha recordado este martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Alegría ha dejado claro que cuando algún miembro del gabinete es citado por una comisión en el Congreso o en el Senado acude "sin ningún problema", como hizo Sánchez el pasado jueves, cuando compareció durante cinco horas en la comisión que investiga el caso Koldo en la Cámara Alta.

Pero, ha añadido, la Constitución y los informes del Consejo de Estado señalan que la obligación de los miembros del Gobierno es comparecer en esas comisiones de las Cortes Generales, no así en las comisiones autonómicas.

Y ha recordado que hay precedentes, ya que una comisión del Parlamento catalán citó también al presidente del Gobierno y "tampoco compareció".

La Mesa de la comisión de investigación creada en Les Corts acordó este lunes citar para el próximo 11 de noviembre a Sánchez, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera.

Para ese mismo día se iba a convocar también a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al titular del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

