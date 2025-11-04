El Gobierno pide elecciones en la Comunidad Valenciana para "no dejarla en manos de Vox"

Pilar Alegría EFE

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha pedido este martes que la Comunidad Valenciana celebre elecciones, tras la renuncia del presidente Carlos Mazón, para "no dejarla en manos de Vox", una opción que ha reprochado al líder del PP, Alberto NE.

"El señor Feijóo ha decidido poner en manos de Vox el futuro de la Comunidad Valenciana. Entre dar la palabra a los valencianos y valencianas, o dársela a Vox, ha optado por la ultraderecha", ha lamentado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz del Gobierno ha añadido que la Comunidad Valenciana "no merece dos años de prórroga indecente. Ya ha perdido suficiente tiempo. Y quienes tienen que decidir el rumbo para su territorio tienen que ser los valencianos y las valencianas".

La ministra se refería de este modo a que los líderes del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, estén en conversaciones sobre el relevo del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana.

Esta mañana se ha conocido una conversación suya "cordial" y en "buen tono" respecto a cómo sumar votos para una nueva investidura en Les Corts.

En opinión de Alegría, estas conversaciones reflejan "la falta absoluta de liderazgo" de Feijóo.

Mazón, derrotado

"El señor Mazón no se ha ido. Al señor Mazón le ha derrotado el coraje y la decencia de las víctimas", ha dicho la ministra.

"Todo esto siempre ha contado con el respaldo, el cobijo y el aplauso cómplice del señor Feijóo", incluida la explicación que dio el president ayer, que es "una muestra de su falta de altura política y personal" y que resultó "absolutamente indigna" de su papel institucional, ha dicho también.

"Ayer escuchábamos al señor Mazón, pero hoy, por ejemplo, estamos escuchando a las víctimas en la comisión del Congreso", ha señalado Alegría antes de argumentar que basta con oírlas para tener respuestas.

Respecto a Vox y las conversaciones para una investidura, ha reprochado al PP: "así no se combate a la ultraderecha".

"Han decidido que Vox decida el futuro de la Comunidad Valenciana, pero a la ultraderecha se la combate haciendo frente a sus bulos y a sus políticas negacionistas, machistas y de recorte. Y, desde luego, como no se la combate es mimetizándose con ella, como hace el PP con Vox", ha añadido.

"También les digo que más pronto o más tarde los valencianos y las valencianas hablarán, votarán y dejarán atrás estos años aciagos de esta coalición negacionista en la Comunidad Valenciana", ha explicado también.

Sobre la posibilidad de que una baja médica pudiera permitir a Mazón no acudir a las comisiones de investigación sobre la dana, la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha señalado que le gustaría escuchar "a quienes hablan de bajaciones, y al señor Feijoo" sobre este asunto.

"De ser verdad estaríamos ante un fraude", ha añadido, mientras que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado que le parece "bastante grave frivolizar con esto, cuando a día de hoy hay valencianos muy vulnerables" tras las pérdidas provocadas por la dana.

"Mazón no es una víctima y, si acaso, es una víctima de su propia indecencia política", ha añadido García.