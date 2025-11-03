Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

La comisión de la dana de Les Corts cita a Pedro Sánchez, Montero y Ribera el día 11

Efe
03/11/2025 12:38
Pedro Sánchez llega a una rueda de prensa tras una cumbre de la OTAN
Pedro Sánchez
Europa Press

La Mesa de la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes ha acordado este lunes citar el próximo 11 de noviembre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera.

Además, se va a citar para ese mismo día a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, según han indicado a EFE fuentes parlamentarias.

Hasta el momento, las comparecencias que se han producido en esta comisión de investigación de Les Corts han sido las de varios técnicos y expertos, con lo que las citaciones de la próxima semana serían, en caso de producirse, las primeras de cargos políticos.

Las víctimas de la dana no han comparecido todavía ni tienen fecha para hacerlo en esta comisión de investigación del Parlamento valenciano, la primera que se aprobó tras la tragedia del 29 de octubre de 2024 en la que murieron 229 personas en la provincia de Valencia.

