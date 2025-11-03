García Ortiz dice que no filtró el correo del novio de Díaz Ayuso

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, a la izquierda, este lunes en el Supremo junto a los abogados del Estado que le defienden J.J. Guillén (Efe)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dijo este lunes que “no” se considera autor ni responsable de un presunto delito de revelación de secretos en la supuesta filtración de un correo relacionado con la causa por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La vista oral comenzó con la lectura por parte de la letrada de la administración de Justicia del auto de apertura de juicio, que el fiscal general, vestido con toga, siguió atento con un bolígrafo en la mano con el que tomó notas de manera recurrente.

Tras ello, el presidente del tribunal Andrés Martínez Arrieta dio por comenzado el juicio y de inmediato preguntó al fiscal general: “¿Señor García Ortiz, se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?”. “No”, respondió el fiscal general desde el estrado, donde está sentado a la derecha de los abogados del Estado que le representan.

Acto seguido, dio comienzo la fase de cuestiones previas, en la que la acusación particular que ejerce la pareja de Díaz Ayuso, y otras acusaciones, solicitaron incorporar como prueba comunicaciones entre un periodista de la ‘Cadena Ser’ y el abogado de González Amador que propuso el pacto, así como un artículo de ‘El País’.

También la Fiscalía, que pide la absolución, tomó la palabra para denunciar vulneraciones de derechos fundamentales, en concreto a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones y también a un juez imparcial, y presentó documentos, como la certificación de que el polémico correo continúa a día de hoy en la dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos.

La Abogacía denuncia vulneración de derechos y una causa “inquisitiva” para declararle culpable

Por su parte, la Abogacía del Estado, que también denuncia vulneración de derechos dentro de un “proceso injusto” que le ha sentado en el banquillo tras una “instrucción inquisitiva” en busca de pruebas para intentar demostrar que filtró un correo del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Por ello, presentó hasta siete cuestiones previas, entre ellas un dictamen pericial que concluye que no se puede determinar qué mensajes borró de su dispositivo el fiscal general el 16 de octubre –día en que se abrió la causa–.

También pidió incorporar tuits del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, o un programa de radio que conecta la versión que este difundía con la información del diario ‘El Mundo’ que atribuía a la Fiscalía la iniciativa del pacto, y no al revés.

García Ortiz está acusado de filtrar el correo en el que, el 2 de febrero de 2024, la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ofrecía al fiscal Julián Salto un pacto por el que reconocía en nombre de su cliente dos delitos contra Hacienda en busca de una rebaja en su petición de condena. Este empresario continúa procesado por estos hechos.

Para Álvaro García Ortiz las acusaciones –la particular de González Amador y seis populares– solicitan entre cuatro y seis años de cárcel y hasta doce de inhabilitación, mientras que la Fiscalía defiende que no hay delito y, como la Abogacía del Estado, pide la absolución del fiscal general.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que empezó el “juicio a la corrupción institucional” con el fiscal general del Estado “sentado en el banquillo por urdir una operación política”.

A su entender, este caso haría caer “a cualquier presidente decente”.

“La corrupción afecta a todo el Partido Socialista. La corrupción afecta a todo el Gobierno. La corrupción ahoga a Sánchez”, declaró Feijóo en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP en Madrid.