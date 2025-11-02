Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Feijóo y Mazón hablarán este domingo sobre la situación política de la Comunidad Valenciana

Efe
02/11/2025 12:30
Alberto Núñez Feijoo y Carlos Mazón
Alberto Núñez Feijoo y Carlos Mazón
EFE

 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hablará este domingo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para analizar la situación política en esta comunidad.

Así lo ha anunciado este domingo la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en declaraciones a los medios de comunicación en Logroño.

"Hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón mantendrán una conversación sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana", ha dicho Gamarra en medio del debate interno abierto en el PP sobre el futuro de Mazón al frente del partido en la región.

Ha indicado que en esa conversación se analizará el contexto político de la Comunidad Valenciana y se abordarán las necesidades de esta región y de las que tiene en la actualidad el PP valenciano.

Gamarra ha afirmado a los medios que es lo único que puede comentar sobre esa conversación, que se producirá "en las próximas horas". "Si hubiera algo de lo que informar, se informará a la sociedad española y a la opinión pública".

Te puede interesar

IDE0211P38_c

El ojo público | Disparar al pianista
Quintana
Álvaro García Ortiz

El Fiscal General ocupa el banquillo del Supremo en un juicio histórico
EFE
Centro de salud de Abegondo

La apertura del nuevo centro de salud de Abegondo se retrasa hasta la primavera del año próximo
Fran Moar
Captura de un prepartido en Football Manager 2026

GameOver | Y si volvéis a Europa, tal vez...
Óscar Ulla