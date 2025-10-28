Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

El Supremo rechaza una nueva petición de libertad de Cerdán

Efe
28/10/2025 11:19
Santos Cerdán
EFE

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado una nueva petición de libertad del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, hecha el pasado 17 de octubre, al tiempo que ha desestimado también anular la causa, como pidió Koldo García.

El magistrado ha dictado dos autos y dos providencias con las que responde a las últimas peticiones hechas por los imputados en el caso Koldo, como la del exdirigente socialista que se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 30 de junio.

Entre las peticiones denegadas está la solicitud de nulidad y archivo que planteó la defensa del exasesor Koldo García, a la que se ha adhirieron los letrados del exministro José Luis Ábalos y del constructor José Ruz, ambos investigados en este caso.

Además, el magistrado se ha negado también a la solicitud del exministro Ábalos de enviar al Congreso de los Diputados todas las resoluciones judiciales dictadas en el procedimiento y no únicamente las que afectan a su situación personal, al ser aforado.

