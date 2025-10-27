Puigdemont culpa al PSOE de la ruptura y anuncia que Junts pasa "a la oposición"

El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, este lunes durante una comparecencia ante los medios sin admitir preguntas EFE

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha responsabilizado este lunes al PSOE de la ruptura del acuerdo que mantenían las dos fuerzas y ha anunciado que su partido pasará a "ejercer oposición" al actual Gobierno que preside Pedro Sánchez.

La ejecutiva de JxCat ha decidido hoy por unanimidad que romperá sus acuerdos con el PSOE ya que consideran que "no hay voluntad" por parte de los socialistas de "ejecutar los acuerdos políticos en tiempo y forma".

"El PSOE ha considerado que sus tiempos y ritmos eran los únicos válidos. El PSOE ha estado ignorando su debilidad parlamentaria y ha menospreciado los avisos y las señalas que hemos ido avisando en estos 22 meses de trabajo y 19 encuentros en Suiza. No ayudaremos a este Gobierno ni a ningún otro que no ayude a Cataluña", ha señalado el líder de Junts en una comparecencia de prensa en Perpiñán.

Puigdemont, que ha entrado a la sala entre aplausos de los miembros de la ejecutiva de Junts y acompañado de la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, y el secretario general, Jordi Turull, ha dicho que, en estos dos años, "no ha habido resultados que justifiquen y que den por válida la vía abierta hace dos años" con el PSOE.