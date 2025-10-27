Junts decide por "unanimidad" romper sus acuerdos con el PSOE

El presidente de JxCat, Carles Puigdemont (c), junto al secretario general, Jordi Turull (d), y la vicepresidenta, Míriam Nogueras (i), durante la reunión de la ejecutiva de JxCat EFE

La ejecutiva de JxCat ha decidido este lunes por "unanimidad" romper sus acuerdos con el PSOE, tras una reunión de tres horas en las que el líder del partido, Carles Puigdemont, les ha trasladado su posición, han explicado a EFE fuentes de Junts.

A las 17:00 horas está previsto que el propio Puigdemont explique en una comparecencia de prensa su decisión, que se someterá a una consulta de las bases del partido entre el miércoles y el jueves.

Hoy, Puigdemont ha trasladado a la ejecutiva del partido la decisión de romper los acuerdos con el PSOE, tal y como hizo ayer ante la permanente de Junts, el órgano de decisión más restringido del partido, agregan las citadas fuentes, que señalan que "todos" han defendido la necesidad de romper.

Además de la consulta, JxCat ha convocado un consejo nacional extraordinario para mañana, en el que se trasladará la decisión a los cuadros de la formación.

A la reunión de hoy, que ha durado más de tres horas y ha finalizado alrededor de las 13:20 horas, han asistido los más de 50 miembros de la ejecutiva de Junts.

En noviembre se cumplirán dos años desde la rúbrica del acuerdo de Bruselas, que permitió la investidura de Sánchez, y JxCat considera que en el debe de dichos acuerdos hay más elementos que en el haber.

El principal asunto pendiente es la oficialidad del catalán en la Unión Europea, aunque también lo están la aplicación de la amnistía a Puigdemont, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, y la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que fue tumbada en el Congreso con el rechazo, entre otros, de Podemos.

Tras conocerse públicamente la reunión de la cúpula de JxCat en Perpiñán, el Gobierno reactivó el viernes el reconocimiento en la Unión Europea de las lenguas cooficiales como el catalán, tras acordar con el gobierno de Alemania iniciar conversaciones bilaterales para dar una respuesta a la petición española de la oficialidad.

Sin embargo, este gesto no ha sido suficiente para convencer tanto a Puigdemont como al resto de miembros de la permanente de Junts, que han decidido por "unanimidad" romper los acuerdos con el PSOE.