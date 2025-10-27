Feijóo critica el "espectáculo" de Sánchez con la DANA y pide respeto a las víctimas

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la entrega de los XXIV premios Autónomo del Año en Madrid EFE

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este lunes el "espectáculo" que a su juicio dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el domingo al reprocharle que siga apoyando al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha pedido respeto a las víctimas en la semana del aniversario de la tragedia.

"No comparto en esta semana dar el espectáculo que ha dado ayer el presidente del Gobierno. No lo voy a hacer por respeto a las víctimas y a los familiares", ha apuntado el líder popular a su salida del acto de entrega de los XXIV Premios ATA.

En un evento del Partido Socialista en León, Sánchez calificó de "indecente" que Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, sigan apoyando al presidente del Gobierno valenciano pese a su gestión "negligente" de la dana.

Ante numerosas preguntas de la prensa, Feijóo no ha querido comentar la decisión de este lunes de la magistrada de Catarroja que instruye la causa de la dana del 29 de octubre de 2024 de solicitar a Les Corts Valencianes el listado de llamadas de Mazón de ese día.

Feijóo ha dicho que ya habrá "mucho tiempo" para hablar de otros temas, pero que esta semana su único objetivo es "rendir homenaje a los familiares y a las personas que lamentablemente han perdido la vida".

"Para todo lo demás conmigo no cuenten", ha añadido Feijóo, que el miércoles asistirá al funeral de Estado que se celebrará en Valencia por el aniversario.

En una entrevista publicada este lunes por El Periódico, el líder popular insiste en su apoyo a Mazón, condicionado a la reconstrucción de Valencia.

Según Feijóo, apunta en el texto, Mazón remodeló su gobierno, abrió una comisión de investigación en las cortes, compareció en el parlamento y unió su futuro político al éxito de la reconstrucción.

"Seguiremos viendo cómo va la reconstrucción en Valencia y cuál es el futuro político de Mazón. Él hizo esa conexión y es un gesto político que valoro", apunta el líder del PP.