El presidente del Gobierno responderá el próximo jueves en el Senado sobre las cuentas del PSOE

Pedro Sánchez, a su llegada a una cumbre en Bruselas el 23 de octubre Archivo El Ideal Gallego

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizará el próximo jueves en el Senado la sesión más destacada de la comisión de investigación del caso Koldo, creada hace más de año y medio, en la que responderá sobre las cuentas del PSOE como secretario general del partido.

“Con total transparencia” contestará el jefe del Ejecutivo a los senadores que le interroguen, según aseguró en una rueda de prensa en Bruselas en la que indicó que no se plantea guardar silencio, como han hecho otros convocados.

Le harán preguntas tales como si dio órdenes para perseguir a quienes investigan a su mujer, Begoña Gómez, o si existía una supuesta caja B en el PSOE cuando impulsó la moción de censura que le llevó a la Moncloa.

Esas cuestiones las avanzó la portavoz del Partido Popular (PP) en la Cámara Alta, Alicia García, pero no será ella quien se las haga en el turno de su grupo.

El PP no desveló quién será el encargado de interrogar al presidente del Gobierno durante los cincuenta minutos de los que dispone cada grupo.

Solo dice que será uno de los diecisiete senadores con los que cuenta en la comisión y, entre ellos, destaca Alejo Miranda de Larra, el único que no sería considerado una sorpresa.

Miranda sustituyó como portavoz en la comisión Koldo a Luis Santamaría y fue elegido tras brillar en los primeros interrogatorios que le tocaron, pero el puesto de orador de los populares ha sido siempre rotatorio y también ha sido ejercido, entre otros, por Fernando Martínez-Maíllo, Ana Beltrán o José Antonio Monago.

Duración

Hasta seis horas se puede prolongar la comparecencia, si se apuntan a interrogar a Sánchez los senadores de los siete grupos parlamentarios.

Lo que es seguro es que a las 09.00 horas será María Caballero, de UPN, quien comenzará, y compartirá los cincuenta minutos del grupo mixto con Ángel Pelayo Gordillo, de Vox.

Otros grupos, como PNV o Izquierda Confederal, no suelen acudir a la comisión y no han desvelado si irán esta vez. Sí estará e intervendrá Pedro San Ginés, de Coalición Canaria, según confirmó, así como Joan Queralt, de ERC, probablemente compartiendo tiempo con EH Bildu.

El grupo socialista también aprovechará previsiblemente su turno, como han hecho en las noventa comparecencias anteriores, aunque más con reflexiones que preguntas.

Pedro Sánchez se sentará en la sala Clara Campoamor, en el piso más alto de la Cámara Alta, y tendrá a su izquierda en el estrado a los cinco miembros de la mesa de la comisión y a un letrado.

Presidirá Eloy Suárez, senador aragonés del PP, que suele intervenir con asiduidad para dar y quitar la palabra; sobre todo, para permitir respuestas cuando se encadenan las preguntas.

Frente al presidente del Gobierno, en los bancos de la sala, estarán los otros veintisiete miembros de la comisión, a los que se sumarán otros senadores y diputados como oyentes.

Al fondo se sentarán los periodistas, probablemente con restricciones de entrada. Ante la gran afluencia de prensa esperada, es prevé que haya un pool gráfico y salas extra con pantallas para seguir la comparecencia de Pedro Sánchez, que se emitirá también en la web del Senado.