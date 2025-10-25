El PP anima a Junts a no apoyar a un PSOE “rodeado de corrupción”

Juan Bravo interviene en la sesión de control al Gobierno en el Congreso el pasado 15 de octubre Archivo El Ideal Gallego

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, animó este sábado a Junts (JxCat) y al resto de socios parlamentarios del Gobierno a dejar de apoyar a un PSOE que ve “rodeado de corrupción” y a contribuir así a devolver la voz a los españoles en las urnas.

Bravo respondió así, en una entrevista con el programa ‘Parlamento’ de ‘RNE’, tras la amenaza lanzada por la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, al Gobierno de quitarle su apoyo.

“Habría que hablar menos del cambio de horario y más de la hora del cambio”, le soltó Nogueras al presidente, Pedro Sánchez, en la sesión de control en el Congreso.

El dirigente popular ve “sorprendente” que ahora mismo, “con toda la corrupción que rodea al PSOE”, haya partidos que sigan respaldando a Pedro Sánchez, por lo que se ha dirigido a Sumar, Podemos, PNV, ERC y Junts para pedirles que expliquen sus razones a los españoles porque todas las grabaciones e informes que se están conociendo sobre el ‘caso Koldo-Cerdán-Ábalos’ “no son opiniones”.

Pero ha ido más allá y, además de las explicaciones, les ha aconsejado directamente que dejen de apoyar al PSOE y que ayuden a devolver la voz al conjunto de los españoles, “que sí que quieren un cambio”, con respecto a si cree que los últimos apoyos de Junts a iniciativas económicas del PP puede evidenciar el nacimiento de un nuevo bloque, el vicesecretario popular puso en valor el respaldo de los de Carles Puigdemont en aquellas propuestas “de calado” aunque, recalcó que, “siendo justos”, ese apoyo también vino de la mano “algunas veces” del PNV y otras, menos, de ERC.

En todo caso, Bravo defendió que el PP presenta sus propuestas porque considera que son buenas, sin pensar en quién se pueda sumar o no, pero animando a que lo hagan si el objetivo es intentar transformar el país.

En este sentido, y a la pregunta de si podrían buscar a Junts xCat para llevar al Congreso su ley de autónomos, el vicesecretario popular señaló que son los independentistas catalanes lo que tienen que decidir “si quieren estar de lado de los autónomos o del lado de Sánchez, Ábalos y Koldo”.

Bravo sostuvo que cuando alguien tiene “tantos problemas” a su alrededor y quiere intentar explicarse, “no tiene que dar lugar a que lo llamen” y, a su juicio, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tuvo “muchísima paciencia” antes de decidir citar a Sánchez en el Senado.

Preguntado por si cree que su formación está arriesgando mucho con esta citación, el portavoz popular negó la mayor. “Lo que estamos intentando es que Sánchez dé las explicaciones para que los españoles las puedan conocer. No creo que sea mucho más que eso”, concluyó Bravo.