Sanidad busca "vías legales" mientras la tensión con los consejeros del PP crece por los cribados

Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas y la ministra de Sanidad Mónica García Efe

La crisis de los cribados de cáncer ha recrudecido este viernes aún más la tensión entre las comunidades del PP, que se niegan a publicar los datos de sus programas, con el Ministerio de Sanidad, que buscará las "vías legales" para obligarlas a hacerlo.

Los consejeros populares han decidido levantarse del pleno ordinario del Consejo Interterritorial que estaba programado hoy en Zaragoza ante lo que consideran "un intento de manipulación" de este órgano por parte de la ministra Mónica García para ponerlo al servicio "de los intereses del partido de gobierno".

Así se lo han trasladado en un comunicado conjunto que han leído nada más empezar una reunión que, aunque no figuraba en el orden del día, venía marcada por la polémica con los problemas con los cribados de cáncer originados en Andalucía.

Pocos minutos después del comienzo, abandonaron el encuentro. Según el consejero de Castilla y León y portavoz de las comunidades del PP en los interterritoriales, Alejandro Vázquez, la postura de Sanidad y lo que ha ocurrido en días previos “es la gota que colma el vaso” tras meses de “desprecio, ninguneo, partidismo y utilización sectaria”.

Se refería así al requerimiento en el que la ministra lleva insistiendo desde hace semanas para que las comunidades le faciliten los datos de los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix y a lo que las del PP se han negado considerando que la petición obedece a intereses partidistas.

Vázquez ha denunciado además que Sanidad “sabía perfectamente” que las comunidades no podían facilitar los datos porque “ni estaban fijados los indicadores ni se había entregado el aplicativo informático prometido” para volcarlos. “Nunca se han ocultado datos -ha añadido-, ni se va a hacer, pero lo que no se puede aceptar es una manipulación indecente para generar división”.

Tras el plantón, Mónica García ha lamentado visiblemente enfadada "el circo que han montado" los consejeros del PP, de los que muchos está segura que se han ido "avergonzados".

"Si han hecho hoy este numerito para intentar tapar la vergüenza de Andalucía, están haciendo un pan con unas tortas, sinceramente, porque la alarma social despertada en Andalucía la han extendido a todas sus comunidades", ha afirmado.

La ministra duda si han obedecido a "directrices de Génova 13 o de la señora Ayuso desde la Puerta del Sol", donde se ha iniciado esta "estrategia suicida" y esta "especie de guerra absurda contra la transparencia en un momento en el que las pacientes están asustadas y preocupadas".

"Han pasado de ser irresponsables a ser, perdónenme la palabra, cafres. Hoy tenían la oportunidad de dar respuesta a los pacientes, de dar confianza a sus ciudadanos y ciudadanas y, sin embargo, lo que han decidido es boicotear la transparencia y la información que deben darle a la ciudadanía", ha censurado.

García ha avisado que los datos de los cribados "no son de la señora Ayuso, ni del señor Moreno Bonilla, ni del señor Mañueco" ni de los consejeros populares, sino que "son de los ciudadanos". "La transparencia no es una opción, es un requerimiento legal en el caso de la vigilancia en materia de salud pública".

Por ello, les ha anunciado que "van a tener noticias" de los servicios jurídicos del Ministerio. "Vamos a proceder a estudiar todas las vías legales para que los consejeros del Partido Popular den respuesta e información", ha advertido.

Las consecuencias del plantón

Ante la falta de quórum, no se han podido votar dos acuerdos con los que se iba a destinar 2 millones de euros para reforzar la vigilancia epidemiológica del cáncer y mejorar los centros europeos referentes en nuestro país sobre esta enfermedad.

Tampoco han prosperado otros puntos del orden del día como la ampliación de la cartera de servicios de cribados neonatales o el aumento hasta los 74 años del de cáncer de colon.

Además, los consejeros del PP "hoy han abandonado a los pacientes con la enfermedad de Huntington, hoy han abandonado el procedimiento para certificar las patologías de aquellas personas que han estado expuestas al amianto y hoy han abandonado también a los pacientes que podían verse beneficiados de los centros de referencia (CSUR) de Neumología y Cirugía Torácica", les ha reprochado García.

La Fiscalía abre una segunda investigación en Andalucía

El pleno ha coincidido con la apertura de nuevas diligencias por parte de la Fiscalía ante otra denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) por el supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías en el servicio andaluz.

Una decisión que para el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, es "lógica y coherente" y ante la que la Junta tiene "la respuesta".

Se trata de la segunda investigación que inicia el Ministerio Público por la crisis de los cribados en Andalucía donde la Consejería de Salud ha elevado a 2.317 las mujeres afectadas, de las que 1.778 ya han podido hacerse la mamografía.

Paralelamente, en Talavera de La Reina, los senadores del PP Carmen Riolobos, Vicente Tirado y Miguel Ángel de la Rosa han pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que “pida perdón” por la interrupción del programa de cribado de cáncer de mama en esta localidad y cese al consejero de Sanidad.