El Ideal Gallego

España

Antonio Tejero recibe el alta médica tras encontrarse en "estado terminal"

Efe
24/10/2025 16:52
Antonio Tejero
Archivo El Ideal Gallego

El ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, uno de los protagonistas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, se encuentra en situación de estabilidad clínica y ha recibido el alta hospitalaria.

Así lo asegurado su familia en un comunicado remitido a EFE por sus abogados, en el que actualiza la información sobre el estado de salud del ex teniente coronel golpista y asegura que continuará "su recuperación en el entorno familiar".

Tejero, de 93 años, estaba ingresado en "estado terminal", aunque "consciente y sereno", en un centro hospitalario de Carcaixent (Valencia), cerca del domicilio de una de sus hijas, según señaló ayer la familia en un primer comunicado.

Antonio Tejero

Antonio Tejero, el teniente coronel que protagonizó el 23-F, se encuentra en estado crítico

Nacido en Alhaurín el Grande (Málaga) el 30 de abril de 1932, ingresó en la Guardia Civil en 1951. El 23 de febrero de 1981 fue la cara visible del golpe de Estado al entrar en el Congreso de los Diputados pistola en mano y retener durante horas por las armas al Gobierno y los parlamentarios, reunidos en un pleno de investidura.

En el juicio posterior, celebrado en 1982, fue expulsado de la Guardia Civil y condenado a 30 años de reclusión. En 1996 obtuvo la libertad condicional.

