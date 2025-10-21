Detenido un hombre por matar a puñaladas a una joven en Villaverde en presencia de su bebé de 15 meses

Emergencias Madrid 112 asisten a la joven en su domicilio EFE

La Policía Nacional ha detenido este martes a un español de 30 años en Torrejón de Ardoz acusado de matar a puñaladas a una joven de 21 años el día anterior en un piso en el distrito madrileño de Villaverde en presencia de su bebé de apenas 15 meses. El caso se investiga como un posible caso de violencia de género.

Los hechos ocurrieron el lunes sobre las 15 horas, cuando los servicios de Emergencias del 112 recibieron una llamada avisando de que se había localizado el cuerpo sin vida de una mujer en el número 3 de la calle Astillero de Madrid, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

Hasta el lugar se trasladaron tanto agentes de la Policía Científica y del Grupo V de Homicidios, así como efectivos sanitarios del Summa 112, que encontraron dentro del domicilio el cuerpo ya sin vida de la mujer de 21 años con varias heridas de arma blanca y otros signos de violencia.

La Policía Nacional abrió entonces una investigación para esclarecer los hechos, la cual permitió identificar y localizar un poco más tarde al presunto autor de los hechos en un piso en la localidad de Torrejón de Ardoz. Hasta allí se han trasladado de madrugada los agentes que han detenido al acusado.

Se trata de un joven español de unos 30 años con antecedentes y sobre quien ya había denuncias previas, según han detallado fuentes consultadas por Europa Press, que han añadido que junto al cuerpo de la mujer había un bebé de apenas 15 meses.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha informado en sus redes sociales de que actualmente se encuentra recabando todos los datos posibles sobre este presunto caso de violencia de género.