La Xunta comprará bajos para destinarlos a alquiler social

Alfonso Rueda en desayuno informativo del Fórum Europa EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que su Ejecutivo impulsará un proyecto piloto para adquirir pisos bajos para rehabilitarlos y ponerlos a disposición de alquileres sociales, defendiendo que se trata de una "solución" a la crisis de vivienda que está atravesando España actualmente. Además, el Gobierno gallego planea ampliar las deducciones fiscales para la compra de vivienda de segunda mano.

Así lo ha adelantado Rueda en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en la que ha puesto en valor las medidas que ha impulsado desde su Gobierno para la utilización de bajos, como la reforma normativa que puso en marcha para facilitar el cambio de uso de bajos comerciales a viviendas.

Después de destacar el "evidente problema" de la vivienda en España, Rueda ha señalado que el sistema de comercio ha cambiado, recalcando que los bajos, que antes eran muy cotizados, ahora nadie los quiere "y degradan las ciudades, especialmente los centros".

"Por lo tanto, hay que ser práctico, y lo que se hace en muchos sitios de Europa, ¿por qué no se puede hacer aquí?", se ha preguntado Rueda, que ha apostado por dar "facilidades" para que la gente "pueda vivir" en estos bajos.

Del mismo modo, el presidente gallego ha reivindicado "otras medidas muy importantes" relacionadas con la vivienda que recoge la Xunta en sus Presupuestos para el año 2026, que se aprobarán este viernes en el Consello de la Xunta y se presentarán al Parlamento el próximo lunes.

"No podemos resignarnos a que la vivienda sea un artículo de lujo más allá de lo razonable para hacerla inalcanzable. No podemos mirar hacia otro lado cuando muchísima gente que se ha de emanciparse, empezar una nueva vida y no puede, o tiene que hacerlo en condiciones de habilidad muy precarias", ha añadido Rueda.

Deducciones fiscales

En este contexto, Rueda ha puesto en valor las deducciones fiscales que ha puesto en marcha para "ayudar a la gente a que tenga dinero para tener vivienda y no para pagarle impuestos a las administraciones".

Al tiempo, ha anunciado que se van a ampliar las rebajas fiscales para la compra de vivienda de vivienda de segunda mano. En concreto, se incrementa hasta los 240.000 euros --40.000 más que hasta ahora-- el tope de patrimonio para beneficiarse del tipo reducido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (del 8 al 3% y al 0% en las zonas poco pobladas).

También se incorporan entre los potenciales beneficiarios de esta medida las familias monoparentales, colectivo que se suma a las personas menores de 36 años, de las familias numerosas y de las mujeres víctimas de violencia machista.

En concreto, el límite de 240.000 euros se incrementa en 30.000 euros por cada miembro de la unidad familiar a partir del primero, es decir, para una pareja o una madre soltera con un hijo será de 270.000 euros, para una pareja con un hijo, de 300.000 euros, y así sucesivamente.

Rescatar la AP-9

Durante su intervención, el presidente gallego también se ha referido al "clamor" para rescatar las diferentes autopistas del norte de España, como la AP-9, sugiriendo que si esta reivindicación fuera en Cataluña, "sería de otra manera".

Esto se produce después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijera este miércoles en el Congreso que no contempla tomar ninguna decisión sobre la autopista del Huerna, en Asturias y que tiene una situación similar a la AP-9, hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia Europeo.

En cualquier caso, Rueda cree que esta situación tiene que resolverse "de una sola manera": "Que es levantando estos peajes, igual que se ha hecho en otras zonas de España".