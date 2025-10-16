Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

La Fiscalía no pide prisión para Koldo tras negarse a declarar ante el juez del Supremo

Efe
16/10/2025 11:35
Koldo García
Koldo García lllegando a los juzgados esta mañana para declarar
EFE

La Fiscalía no ha pedido prisión provisional para Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, después de que se haya acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que Koldo ha optado por acogerse a su derecho a no declarar y no dar explicaciones sobre los gastos "opacos" del exdirigente socialista de 95.437 euros que generalmente pagaba su exmujer y él como su "custodio y gestor", ni tampoco sobre el lenguaje en clave respecto del dinero en efectivo que manejaban como "txistorras", "soles" y "lechugas".

En la vistilla que se ha celebrado a continuación para revisar sus medidas cautelares, se ha repetido el guión que aconteció ayer con Ábalos, de manera que el PP, que ejerce la representación letrada de las acusaciones populares, ha pedido el ingreso en prisión, una petición que, sin embargo, no ha apoyado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Te puede interesar

El ideal gallego

Sargadelos abrirá una tienda en la Diagonal de Barcelona
EP
Valeria Castro

La ‘polémica’ actuación de Valeria Castro en Operación Triunfo 2025 ya tiene explicación
Andrea Gestal
Congreso empresarial de mujeres

Últimos días para inscribirse en el IX Congreso Empresarial “Acción e Implicación” de Empresarias Galicia
Redacción
Fundación MOP

La Fundación Marta Ortega impulsa la carrera internacional de jóvenes talentos gallegos de la fotografía
Belen Cebey