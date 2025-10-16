Alfonso Rueda protagoniza un desayuno informativo en Madrid con la mirada puesta en Galicia

Alfonso Rueda EFE

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha sido el protagonista esta mañana de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el hotel Four Seasons de Madrid. En un evento que ha reunido a destacadas figuras del ámbito político y empresarial, Rueda ha aprovechado el escenario para exponer los principales ejes de su acción de gobierno en Galicia y abordar temas de relevancia nacional.

El acto ha contado con la presentación a cargo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien ha elogiado la "capacidad de gestión y el compromiso con Galicia" del actual líder del PP gallego. También han estado presentes personalidades como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, miembros del Ejecutivo gallego y representantes del mundo económico y mediático.

Durante su intervención, Rueda ha defendido la necesidad de una política útil, centrada en los ciudadanos y alejada del ruido, y ha reivindicado el modelo gallego como un ejemplo de estabilidad y buen gobierno. Asimismo, ha criticado algunos de los pactos que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez, advirtiendo de los“riesgos de ceder ante los extremos.

En clave gallega, el presidente ha anunciado nuevas inversiones en infraestructuras y políticas de apoyo al rural, además de destacar el crecimiento del turismo y la digitalización en la comunidad.