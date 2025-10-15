Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Sánchez comparecerá en la comisión Koldo del Senado el 27 o el 30 de octubre

Efe
15/10/2025 12:13
Pedro Sánchez llega a una rueda de prensa tras una cumbre de la OTAN
Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo el 27 o el 30 de octubre, según han informado este miércoles fuentes del PP.

La decisión final la tomará este jueves la mesa de la comisión de investigación que se reunirá y concretará también quiénes serán los senadores que interroguen al presidente, que tienen que ser miembros de dicha comisión.

La mesa está compuesta por tres senadores del PP y dos del PSOE, por lo que los representantes del partido presidido por Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría para decidir la fecha.

Ya se conocía que Sánchez iba a acudir al Senado la última semana del mes, pero este miércoles el PP ha concretado en dos las fechas posibles, ya que el martes 28 y el miércoles 29 hay pleno en el Congreso.

Fuentes del PP han avanzado a EFE que es probable que se cite a Sánchez mediante el procedimiento de urgencia, según el cual solo se necesitan tres días de antelación.

