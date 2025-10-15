La Fiscalía no pide prisión para Ábalos tras negarse a declarar ante el juez del Supremo

Ábalos comparece ante el juez en una cita clave en la que se juega entrar en prisión EFE

La Fiscalía no ha pedido prisión provisional para el exministro José Luis Ábalos después de que se haya acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el exministro, por vez primera en sus cuatro declaraciones en el alto tribunal, ha optado por acogerse a su derecho a no declarar y no dar explicaciones por el informe que sembró sospechas en gastos de 95.437 euros, porque considera que está indefenso una vez que el juez le ha obligado a comparecer con su abogado, pese a haber renunciado a sus servicios.

Y en la vistilla que se ha celebrado a continuación para revisar sus medidas cautelares, el PP, que ejerce la representación letrada de las acusación populares, ha pedido el ingreso en prisión, una petición que, sin embargo, no ha apoyado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Según las fuentes, la Fiscalía ha destacado que se han reforzado los indicios contra él tras el último informe de la UCO pero ha precisado que no han variado las circunstancias que determinan prisión, por lo que ha pedido que se mantengan las medias cautelares que ya pesan sobre él, estas son prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales