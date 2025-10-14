Trump amenaza con "castigos" comerciales a España por baja contribución a la OTAN

Donald Trump Alex Wroblewski/CNP / POOL

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes a España con represalias comerciales por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a gastar el 5 % de su PIB en defensa y aseguró que el gobierno de Pedro Sánchez está siendo "increíblemente irrespetuoso" con la Alianza.

"Creo que es una falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en imponerles (a España) un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron, y podría hacerlo. Creo que es increíblemente irrespetuoso", dijo Trump durante un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca.

Trump, que ya ha manifestado su descontento con el país ibérico en varias ocasiones anteriores, insistió en que está "muy disgustado con España", ya que es el único que se niega a cumplir con el compromiso del 5 % y se mantiene en dedicar el 2,1 %.

"Es el único país que no ha alcanzado el 5 %, todos los demás países de la OTAN lo han alcanzado, y a España le está yendo muy bien a costa nuestra", advirtió, al tiempo que recordó que España recibe protección "automática" por su ubicación.

En la última cumbre de la OTAN, España fue el único país de la Alianza que no se comprometió a un gasto en defensa del 5 % del PIB, lo que provocó las críticas del presidente estadounidense.

A pesar de sus críticas, Trump estrechó la mano al presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, en la cumbre de paz celebrada ayer lunes en Egipto, donde se refirió a las diferencias en el tema del gasto con un tono distendido.

"¿Estáis trabajando para convencerlo de lo del PIB (en referencia al gasto en defensa del 5%)? Vamos a acercarnos, estáis haciendo un trabajo fantástico", dijo Trump a los líderes mundiales reunidos en la nación egipcia para celebrar el pacto de cese el fuego entre Israel y Hamás en Gaza.

Después de que Trump planteara la semana pasada la posibilidad de la salida de España de la OTAN si no cumplía la meta del 5 %, el Gobierno español aseguró que está muy tranquilo porque España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos