España

Ábalos pide al Supremo que le designe un abogado de oficio para asistir a su declaración

Efe
14/10/2025 13:02
José Luis Ábalos
EFE

El exministro José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que le designe un abogado de oficio para poder asistir a su declaración de este miércoles ante el magistrado Leopoldo Puente, tras haber renunciado a su letrado por "diferencias irreconducibles".

"Dada mi voluntad de cumplir con mi comparecencia ante la Sala II del Tribunal Supremo a fin de prestar declaración mañana, día 15 de octubre de 2025, y dado también que en el día de ayer he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa, en tanto en cuanto no designe un nuevo abogado, he tenido a bien solicitar al Tribunal Supremo un abogado de oficio para que me pueda asistir en el día de mañana", señala en un mensaje en X.

