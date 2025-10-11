Los reyes y sus hijas presiden este domingo el desfile del Día de la Fiesta Nacional

Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante su participación en un acto en Marín el pasado 16 de julio Archivo El Ideal Gallego

Casi 4.000 militares, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participan este domingo en el tradicional desfile del Día de la Fiesta Nacional presidido por los reyes Felipe y Letizia y que este año conmemora el veinte aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y no contará con la Patrulla Águila.

Los C-101, conocidos como ‘culopollos’, de esta emblemática unidad acrobática, van a ser sustituidos por cinco aeronaves Pilatus PC-21, integrantes de la denominada Formación Mirlo, que será la encargada de realizar el sobrevuelo en el acto central, empleando por primera vez los humos de color que simulan la bandera nacional.

Para tener las mayores garantías de éxito se han elegido pilotos con amplia experiencia en este tipo de vuelos, informó Defensa.

Un total de 3.847 efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, de los cuales 524 son mujeres, participan en el desfile que comienza a las 11.00 horas y recorrerá 1.540 metros, desde la plaza de Carlos V hasta la plaza de Colón.

A su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo, donde estará ubicada la tribuna real, los reyes recibirán honores militares y Felipe VI pasará revista al Batallón de Honores.

La princesa Leonor, vestida con el uniforme de gala como alférez alumna del Ejército del Aire y del Espacio, y la infanta Sofía acompañarán a sus padres en el acto.

Los reyes saludarán a las autoridades, encabezadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante Teodoro López Calderón.

Como viene siendo habitual, el lehendakari vasco, Imanol Pradales, no acudirá y tampoco en esta ocasión los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y de La Rioja, Gonzalo Capellán, ambos por tener actos programados en sus comunidades. Sí estarán el resto de mandatarios autonómicos.

El acto comenzará con el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire. Tras el izado de la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España, los aviones de la Formación Mirlo sobrevolarán los cielos de Madrid pintándolos con los colores de la enseña nacional y darán paso al desfile aéreo.

Seguidamente comenzará el desfile terrestre. Una vez finalizada la parada militar, los reyes, la princesa y la infanta se trasladarán al Palacio Real para la recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural.