Los populares retan a Pedro Sánchez a que explique en el Senado “el origen” de los sobres del PSOE

Gamarra, durante una intervención en rueda de prensa Archivo El Ideal Gallego

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, afirmó que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, deberá explicar en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado “el origen” del dinero que se “distribuía en sobres” en Ferraz.

Tras asegurar que cada día hay “más indicios que demuestran” que “llegaron al Gobierno para enriquecerse a través de mordidas”, señaló que deberá “elegir entre colaborar” o que “la Justicia le ponga delante de los hechos”.

Gamarra resaltó que, más de una semana después de conocerse el informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) –que localiza pagos en metálico del PSOE sin “respaldo documental”– siguen “sin explicaciones” de esa información, máxime cuando ese documento “ha provocado que el propio magistrado del Tribunal Supremo cite a declarar de nuevo” al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

“Ferraz la única contestación que tiene es el silencio y es tan fácil como que muestren los extractos bancarios para justificar el origen de ese dinero en efectivo que había en la sede de Ferraz”, aclaró en una entrevista realizada en el programa ‘Parlamento’ de RNE.

Preguntada por qué el PP decidió citar ahora a Sánchez y no antes, Gamarra lo justificó en ese informe de la UCO que, a su juicio, hace necesario que Sánchez y el PSOE

"Documentos sonoros"

Gamarra indicó que ya cuentan “incluso” con “documentos sonoros” que demuestran que quien decía en aquella moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy que “llegaba para luchar contra la corrupción lo que quería era llegar al poder para establecer una corrupción sistémica y enriquecerse desde el minuto uno”.

Ante el hecho de que desde el Gobierno acusen al PP de buscar estirar la corrupción por el auge de Vox en las encuestas, Gamarra replicó que “el gran problema que tiene España es que la corrupción de Pedro Sánchez se estira sola” ante las investigaciones abiertas en los juzgados que afectan al Ejecutivo, al PSOE y al entorno familiar del jefe del Ejecutivo.

En este sentido, reiteró que “cada día hay más información, más evidencias y más indicios que demuestran que desde el primer día llegaron al Gobierno para enriquecerse a través de mordidas”.

Además, dijo que el PSOE trasladó a los ciudadanos durante “décadas” que quería luchar contra la prostitución cuando luego “han colocado a sueldo de todos los españoles a prostitutas”.

"Decir la verdad"

Gamarra subrayó que el presidente del Gobierno “está obligado a decir la verdad” en la comisión del Senado, si bien afirmó que “decir la verdad es incompatible con Pedro Sánchez”, algo que, a su juicio, saben “todos los españoles”.

En este punto, señaló que el propio Código Penal recuerda que no puede mentir. “Por lo tanto, esperemos que diga la verdad de todo lo que sabe. Nadie se puede creer que él fuera en un coche desde el inicio de toda su carrera política con tres personas, las cuales están siendo investigadas judicialmente y una de las cuales está en la cárcel y él no supiera nada y no se enterara de nada”, exclamó.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP señaló que “está claro” que Sánchez “lo sabía ya todo y lo tapó”. Por todo ello, resaltó que Sánchez tiene que “dar explicaciones también sobre ese origen del dinero en efectivo” que conocieron que “se distribuía en sobres en el PSOE”, dado que, según dijo, “el propio informe de la UCO lo que recoge es que el origen es incierto”.

Asimismo, subrayó que Sánchez debe dar explicaciones en esa comparecencia de las contrataciones públicas, “qué pasó durante la pandemia” y por qué nombró a Ábalos y luego a Cerdán secretarios de Organización del PSOE.

La exsecretaria general del PP criticó duramente el silencio de los socios de Sánchez, a los que reprochó que durante “toda esta semana” no dijesen “ni una sola palabra en relación a la presunta financiación ilegal del PSOE”.

Así, aseguró que los socios decían que una las “líneas rojas” era la financiación irregular y, sin embargo, “cuando aparecen indicios de dinero en efectivo que vulneran las leyes aprobadas en el Congreso para luchar contra el blanqueo de capitales, el silencio se hace protagonista de la crónica política”.

Gamarra afirmó que su silencio “los convierte en cómplices”. “Ellos sabrán. La corrupción no solo en estos momentos está manchando aquel que la ha ejercido y que ha sido autor de la misma sino también a aquellos que son cómplices o colaboradores necesarios”.