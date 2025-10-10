Gobierno defiende la lealtad española con la OTAN y PP cree que Sánchez la pone en peligro

Pedro Sánchez llega a una rueda de prensa tras una cumbre de la OTAN Europa Press

La sugerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "expulsar" a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa ha llevado a un rifirrafe político en el que el Gobierno defiende que nuestro país "cumple" al ser un socio "leal y fiable" y el PP acusa a Pedro Sánchez de poner en riesgo la estabilidad española en la alianza.

Las reacciones políticas se han producido después de que Trump dijera el jueves ante su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir con los compromisos de gasto en defensa en la alianza, fijados en el 5 % del PIB, mientras que el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo de Sánchez rebajó ese compromiso al 2 % para España.

Cuatro ministros del Gobierno han reafirmado la diligencia española con la OTAN y han dejado claro que la posición del Gobierno con el 2 % "no va a variar" porque afectaría a las partidas de gasto social, al tiempo que han justificado ese techo de gasto procede de un acuerdo con el secretario general de la alianza, Mark Rutte, en la última cumbre.

Pero el PP, además de culpar a Sánchez por las palabras de Trump, ha remarcado que si gobiernan los populares España "va a cumplir siempre" con todos los "compromisos adquiridos con sus socios internacionales", apuntando a aumentarlo, mientras que Vox reaccionó el mismo jueves a las palabras del mandatario estadounidense acusando a Sánchez de "perjudicar" gravemente la seguridad" de España.

En filas del Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado no estar preocupada por las palabras de Trump y le ha respondido que España es un aliado "serio y fiable" y que "Estados Unidos lo sabe".

A renglón seguido, ha manifestado que el país "va a cumplir siempre" con la OTAN y ha citado como ejemplo la ayuda a Ucrania o el compromiso "muy grande" de los militares españoles que ponen en riesgo sus vidas en misiones internacionales.

"Yo creo que el presidente Trump tiene que saber que España es uno de los aliados más serios, más fiables", ha señalado Robles, que ha resaltado las buenas relaciones bilaterales con Estados Unidos en todos los ámbitos y, particularmente, en el de las Fuerzas Armadas, que ha calificado de "muy especiales".

En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que España es un socio leal y de "pleno derecho" de la alianza y ha criticado al PP por mostrarse dispuesto a aumentar al 5 % el gasto en defensa.

"Me imagino que lo hará -el PP- porque no tendrá ningún problema en recortar el estado de bienestar y el gasto social en España", ha lamentado.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado "suficiente" el gasto comprometido de España en defensa y ha afirmado que "el tratado de la OTAN es claro" y que "las posibilidades de excluir a un país o no también están claras", lo que le ha llevado a decir que "Trump no se lo ha mirado, no se lo ha leído, no las conoce...".

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha esgrimido el derecho de España a participar en la OTAN con los "mismos derechos" que el resto de países, ha ironizado con que Trump "estará algo disgustado o tendrá alguna decepción" por no haber recibido el premio Nobel de la Paz, otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Socios del gobierno como IU, reivindicando su posición antimilitarista, han animado a Trump a que haga trámites para conseguir la expulsión de España de la OTAN, como ha planteado, ya que considera que sería una "muy buena solución".

"Ojalá el señor Donald Trump se mantenga en su posición y consiga que expulsen a España de la OTAN. A nosotros eso nos parece una solución muy buena, y de camino que se lleve sus bases militares, también nos parece muy buena solución; con lo cual, animamos a que el señor Donald Trump siga por ahí", ha sugerido el portavoz de IU en el Congreso Enrique Santiago.