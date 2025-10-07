El PSOE entregó a Cerdán 7.500 euros en efectivo cuando era número 3 para liquidar gastos

Santos Cerdán en el Congreso de los Diputados EFE

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán recibió 7.433 euros en 21 pagos en efectivo tras sustituir al exministro Jose Luis Ábalos como número 3 del partido en concepto de liquidación de gastos.

Son datos que figuran en la documentación del PSOE remitida al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que reclamó al partido que detallara los pagos e ingresos a Cerdán con el fin de enviar toda esta información a la UCO de cara a completar el informe patrimonial del exdirigente socialista.

En la documentación, a la que ha tenido acceso EFE, Cerdán recibió 23.132 euros en 63 pagos en efectivo desde el 7 de junio de 2017 hasta el 11 de marzo de 2020, durante su etapa como secretario de coordinación territorial del PSOE en concepto de compensación por gastos abonados previamente por el exdirigente socialista.

En julio de 2021 fue nombrado secretario de Organización en sustitución de Ábalos, una época en la que cobró 7.433 euros en 21 pagos en efectivo desde febrero de 2023 hasta octubre de 2024.

11 de esos pagos los recibió cuando ya había estallado el caso Koldo en febrero de 2024 hasta su dimisión el 12 de junio de 2025, tras hacerse público el informe de la Guardia Civil que le implica en una supuesta trama de amaños en adjudicaciones de obra pública.

Esta información se conoce tras el informe patrimonial de Jose Luis Ábalos en la que los investigadores han comparado las cantidades que el PSOE comunicó que había dado en efectivo a Ábalos con imágenes y conversaciones que figuran en la causa, como las intercambiadas entre el exasesor Koldo García y su entonces pareja, Patricia Uriz.

La UCO reconoce que hay "determinados pagos" que coinciden con la información declarada por el PSOE, pero añade asimismo que "dentro de las evidencias examinadas afloran otros pagos en efectivo que habrían sido realizados por el PSOE, sin que conste respaldo documental ni información alguna sobre este particular".

Respecto a esa "falta de concordancia", dicen los investigadores, resulta especialmente "relevante en la medida que apunta una fuente de ingresos no declarados y que no se trataría de un hecho aislado".

Uno de los ejemplos que señala la UCO es un sobre dirigido a Ábalos recogido por Koldo García en junio de 2019, que según lo comunicado por el PSOE debería contener 321,29 euros en efectivo, procedentes de la caja, y que según la cifra manuscrita en la imagen del sobre con membrete del PSOE contendría en cambio 826,73 euros, por lo que diferencia ascendería a 505,44 euros.