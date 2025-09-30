El Presupuesto de 2026 está ya fuera de plazo sin haber iniciado aún los trámites previos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la sesion de control al Gobierno el 24 de septeimbre en el Congreso - Archivo El Ideal Gallego

El plazo constitucional para que el Gobierno presente el proyecto de presupuestos en el Congreso terminó este martes, un límite que se rebasó en numerosas ocasiones pero al que este año se llega sin haber iniciado todavía los trámites previos, lo que complicará todo el calendario.

En caso de que no fuera posible culminar la tramitación este año y se llegara al 1 de enero de 2026 sin unas nuevas cuentas, automáticamente se prorrogarían los Presupuestos de 2023, que son los actualmente en vigor y que se convertirían así en los más longevos de la democracia.

“Estamos ajustando ya los últimos números del proyecto de Presupuesto” de 2026, aseguró este pasado lunes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también avanzó que llevará “pronto” al Consejo de Ministros los objetivos de estabilidad y el techo de gasto.

Incumplimiento del plazo

La Constitución establece que el Gobierno debe presentar el proyecto de Presupuestos en el Congreso tres meses antes de que expire el año anterior, un plazo que no se cumple desde las cuentas de 2016, las últimas de la mayoría absoluta del Partido Popular (PP), tramitadas en el verano de 2015.

El último Gobierno de Mariano Rajoy presentó los presupuestos de 2017 y 2018 ya avanzado el año –ambos en el mes de marzo– y, de hecho, estos últimos se aprobaron ya tras la moción de censura del actual presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez.

Aunque el Gobierno de Sánchez presentó proyecto de Presupuestos para 2019 –también con retraso–, este fue rechazado en el Congreso, por lo que las cuentas de 2018 se mantuvieron prorrogadas durante todo ese año –en que se sucedieron dos elecciones generales– y 2020 –cuando la pandemia de coronavirus paralizó buena parte de la actividad legislativa–.

También los tres Presupuestos Generales aprobados por los Gobiernos de Sánchez salieron del Consejo de Ministros con algo de retraso –el de 2021, el 27 de octubre; el de 2022, el 7 de octubre; y el de 2023, el 4 de octubre– pero una tramitación acelerada permitió que estuvieran en vigor a tiempo.

Desde entonces no se ha vuelto a presentar ningún proyecto presupuestario, por lo que las cuentas del año 2023 continúan en vigor.

De no culminarse la tramitación antes del 1 de enero de 2026 se prorrogarán los del año 2023

Los objetivos de estabilidad

Antes de presentar los Presupuestos, la ley de estabilidad obliga a aprobar unos objetivos de estabilidad, un proceso que conlleva su propia tramitación parlamentaria, que se suele alargar durante varias semanas y que podría complicarse por las exigencias de Junts. Los objetivos de estabilidad (déficit, deuda y techo de gasto) para el período 2026-2028 se deberían haber aprobado antes de julio junto con el techo de gasto, que no se vota en las Cortes, pero el Gobierno todavía no ha iniciado este proceso.

En primer lugar, el Gobierno tiene que presentar su propuesta a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a las corporaciones locales en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), donde Hacienda tiene la mitad de los votos, lo que garantiza su aprobación.

Después, el Consejo de Ministros aprueba los objetivos y los remite al Congreso. Si resultan aprobados pasan al Senado y, si la Cámara Alta los avala, quedan definitivamente aprobados; en caso contrario, vuelven al Congreso.

En caso de que la senda de estabilidad no sea aprobada, el Ejecutivo tendrá que presentar una nueva y, si esta también se rechaza, se mantendrían en vigor los últimos objetivos remitidos a Bruselas, ya muy desfasados.

Los objetivos de estabilidad actualmente en vigor son los recogidos en el programa de estabilidad de abril de 2023 (déficit del 2,5% para 2026), previos a la reforma de las reglas fiscales europeas, ya que el Gobierno no logró aprobar unos nuevos para el período 2025-2027 ante la exigencia de Junts de dar un mayor margen a las autonomías, una reivindicación que se mantiene en la actualidad.

Con los objetivos en vigor –ya sean los nuevos o los del programa de estabilidad–, el Gobierno podrá elaborar el proyecto de Presupuestos y remitirlo a las Cortes, ya fuera del plazo constitucional, lo que dificulta que pueda completar la tramitación parlamentaria –que se suele extender unos tres meses– antes de final de año.

Las exigencias de Junts complican al Gobierno de Sánchez los pasos previos para culminar el proceso

Tercera vez consecutiva

En este contexto, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, criticó que el Gobierno no haya presentado, por tercera vez consecutiva, los Presupuestos Generales del Estado, y ha advertido de que al presidente Pedro Sánchez “le da exactamente igual” cumplir o no la Constitución.

De esta manera lo aseguró durante una entrevista en Antena 3, en el día en que finaliza el plazo constitucional para presentar ante el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 en tiempo y forma.

Y es que la Constitución establece en su artículo 134.3 que el Gobierno deberá presentar los Presupuestos al Congreso “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.

Muñoz calificó de “manifiesta inconstitucionalidad” que el Ejecutivo se encamine hacia una nueva prórroga, la tercera, de las cuentas públicas.

Así, señaló que escuchó decir al presidente del Gobierno que “no le importa incumplir la Constitución y que no le importa estar toda la legislatura sin Presupuestos”.

Argumento por el que la portavoz de los populares tiene claro que a Sánchez “no le preocupa España”, ni tampoco “gobernar o no”, porque lo único que le preocupa es “mantenerse en la Moncloa” y seguir “haciendo uso de recursos púbicos para defender a su familia y a su partido de todos los casos judiciales que tienen”, incidió.