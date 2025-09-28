Feijóo, sobre Begoña Gómez: "Quien no tiene nada que ocultar no se esconde"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido este domingo a la no asistencia de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al juzgado donde había sido citada y ha remarcado que "quien no tiene nada que ocultar no se esconde".

En la clausura en Murcia del encuentro en el que se ha reunido este fin de semana con los barones de su partido, ha dicho que después de lo que se vio este sábado "resulta" que el hermano del presidente (David Sánchez) "no era el único que se ocultaba en La Moncloa".

La mujer del presidente del Gobierno no acudió este sábado al juzgado de Madrid donde le había citado el magistrado Juan Carlos Peinado para concretar su imputación por malversación, al considerar su defensa que se trataba de un trámite en el que su presencia no es indispensable.

El líder del PP se ha mostrado "orgulloso" de vivir en un país "donde la justicia no hace distinciones entre los ciudadanos y hace valer la igualdad ante la ley" y ha reiterado su respeto a la labor de los jueces y tribunales y su independencia.

Ha agregado que España vive en el "acuario de los escándalos del señor Sánchez" y ha pronosticado que el presidente del Gobierno "va a acabar mal". Se ha referido además a los socios del Ejecutivo para preguntarse cómo quieren acabar y si lo harán peor que Sánchez.