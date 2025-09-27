Begoña Gómez planta al juez Peinado

El presidente del Gobierno y su mujer, Begoña GómezEFE

Madrid, 27 sep (EFE).-Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acudido este sábado al juzgado de Madrid donde le había citado el magistrado Juan Carlos Peinado para concretar su imputación por malversación, al considerar su defensa que su presencia no es indispensable para este trámite.

Fuentes del Gobierno han informado a EFE de que la esposa de Sánchez no ha asistido a la comparecencia fijada por el magistrado, como tampoco el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también investigado.

El magistrado les había citado este sábado, junto a la asesora de Begoña Gómez en el palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, para la comparecencia prevista en el artículo 25 de la ley del jurado, que consiste, en esencia, en concretar la imputación de los investigados y en que las partes soliciten o bien el archivo de la pieza o bien la continuación de la causa.

Un trámite de la ley en el que, según explican las fuentes, las defensas consideran que no es imprescindible la presencia de los investigados porque se trata de un derecho a ser informado directamente y no asistir no influye en el procedimiento.