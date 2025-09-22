La Fiscalía pide al Supremo que absuelva al fiscal general e insiste en que no hay delito

Álvaro García OrtízEFE

La teniente fiscal del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala de lo Penal que absuelva al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del delito de revelación de secretos, al sostener que no se le puede atribuir "ninguna intervención" en la filtración de información sobre el caso de fraude a Hacienda del novio de Isabel Díaz Ayuso.

En un escrito fechado el pasado 15 de septiembre y al que ha tenido acceso EFE este lunes, la Fiscalía insiste en que los hechos "no son constitutivos de delito alguno" y pide al alto tribunal, por tanto, "la libre absolución" del fiscal general.

Plantea además la citación de una veintena de testigos, encabezados por el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y quien es a su vez acusación en el procedimiento.

La número dos de la Fiscalía General, María Ángeles Sánchez Conde, que es quien lleva la causa desde el inicio, quiere también que testifique en el futuro juicio Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.