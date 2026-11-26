Pablo Hernández de Cos Europa Press

Los líderes europeos han elegido este jueves al exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos para suceder a la francesa Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), como resultado del reparto consensuado de los tres puestos que quedarán vacantes en la cúpula de la institución en los próximos meses y a falta de completar la tramitación formal para oficializar los nombramientos en la cumbre de diciembre.

Así ha quedado patente en una cumbre de la zona euro celebrada en Bruselas, en donde el gobierno de Países Bajos ha traslado que se sumaba al consenso que sitúa al español al frente del BCE, según han informado fuentes europeas a Europa Press. Está previsto que los embajadores confirmen esta tarde la decisión, que pondrá en marcha la tramitación formal del nombramiento para su adopción en diciembre.

El economista español, que se ha impuesto al neerlandés Klaas Knot, el otro aspirante al cargo, y que desde julio de 2025 ocupa el puesto de director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), asumirá así la presidencia el próximo mes de febrero, cuando está prevista la salida anticipada de la política francesa, para un mandato de ocho años no renovable.