Yolanda Díaz EFE

El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto-ley para reconocer diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos, según anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, la nueva licencia, que pasa a denominarse "permiso por duelo en caso de fallecimiento", amplía a diez días laborables el permiso en caso de fallecimiento del cónyuge, hijos e hijas, pareja de hecho o parientes de primer grado de consanguinidad, y él podrá acogerse cualquier trabajador en las cuatro semanas posteriores a la pérdida.

Asimismo, el Gobierno aumentará a tres días laborables el permiso por fallecimiento de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad --incluidos suegros, yernos, nueras, cuñados y abuelos del cónyuge, además de padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos--, ampliable en dos días más si hay desplazamiento.

Sánchez ha explicado que la norma también permitirá reducir o adaptar la jornada laboral a las personas que acompañen a un familiar que se encuentre en cuidados paliativos, con el objetivo de que puedan estar a su lado durante sus últimos días.

"Todos deberíamos poder parar cuando la vida se nos para", ha señalado el jefe del Ejecutivo, que ha defendido que la iniciativa supone un paso más para "reconocer y consolidar el derecho al duelo de los trabajadores y trabajadoras".

En este caso, la norma contempla reducir o adaptar la jornada, tanto en la ordenación del tiempo de trabajo como en la forma de prestación, para precisar este tipo de cuidados al cónyuge, pareja de hecho o familiares por consanguinidad hasta segundo grado.

Además, el real decreto instaura un día de permiso para quienes acompañen a otra persona que se encuentre en procesos de eutanasia.

"Esta medidas garantizan que el derecho a morir dignamente se integre también en el ámbito laboral, permitiendo acompañar a un ser querido en momentos cruciales sin perjuicio económico ni profesional", han especificado a Europa Press fuentes del Gobierno.

"Nadie supera una pérdida en dos días ni en diez"

Pedro Sánchez ha asegurado que "nadie supera una pérdida en dos días ni en diez", por lo que ha defendido que la ampliación permitirá a los beneficiados "despedirse sin mirar el reloj".

Por otra parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que "nadie puede volver a trabajar a los dos días de enterrar a su madre o hijo" y que, con esta medida, se da "un paso importante para los trabajadores".

En una carta firmada por Sánchez y Díaz, el Gobierno subraya que hasta ahora la legislación española permitía que una persona que perdía a un ser querido un lunes tuviera que reincorporarse a su puesto de trabajo el jueves, con "el dolor intacto, con los trámites sin resolver y con una casa que ya no era la misma".

"Eso termina hoy", recoge el texto, que defiende que nadie tendrá que elegir entre su trabajo y "sostener la mano de sus seres queridos".

El Ejecutivo considera que esta medida permitirá acercar a España a los estándares de protección de otros países europeos y dar más tiempo a quienes atraviesan una pérdida para afrontar el duelo.

"Ninguna ley resuelve el dolor de una pérdida, pero con la norma que aprobamos hoy damos más tiempo a quien sufre para que pueda sanar", señala la carta.

Se trata de una medida ya anunciada por Yolanda Díaz en octubre de 2025 en los 'Desayunos Informativos' de Europa Press, donde avanzó una nueva norma para modificar el Estatuto de los Trabajadores y ampliar este permiso.