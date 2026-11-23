Trabajadores de Mercadona en tienda

Mercadona cerrará sus supermercados en España y Portugal a las 18.00 horas los días 24 y 31 de diciembre, lo que supone una hora antes de lo que hasta ahora venía haciendo, según informa la enseña..

En concreto, con esta iniciativa, la cadena de supermercados presidida por Juan Roig avanza en medidas que contribuyen a mejorar la jornada laboral de su plantilla, que dispondrá de más tiempo para compartir con familiares y amigos en dos fechas especialmente señaladas.

Exterior supermercado Mercadona

De esta forma, esta nueva medida se suma a la mejora ya implantada este año en materia de conciliación como es la ampliación en una semana más del período de vacaciones, que ha pasado de 30 a 37 días.

Ambos hechos, que contribuyen al objetivo de que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%, suponen una "gran mejora" en la jornada laboral de la plantilla y consolidan a la compañía como "referente" del sector de la distribución.