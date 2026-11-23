Un avión de la aerolínea Plus Ultra Archivo El Ideal Gallego

La aerolínea Plus Ultra ha suspendido desde este mismo lunes todas sus operaciones, de las que sólo mantenía los vuelos con Venezuela, como consecuencia de la reestructuración en la que está inmersa, ha informado la compañía en un comunicado.

Esta decisión responde "a un ejercicio de responsabilidad y prudencia" para gestionar la situación mientras se siguen analizando las opciones disponibles, explica la línea aérea, que recalca que continúa trabajando en el marco de una reestructuración iniciada hace ahora diez días.

Plus Ultra es una compañía con sede en España que comenzó sus operaciones en 2015. Con base en Madrid, tenía rutas desde Madrid hacia Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú), Bogotá (Colombia) y Caracas (Venezuela), ciudad con la que también conectaba desde Tenerife, aunque en los últimos días solo estaba operando los enlaces con Venezuela.

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En 2021 recibió un préstamo de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas de la SEPI. De ellos, 34 millones tomaron forma de préstamo participativo, que debe devolverse en 7 años (agosto de 2028) y 19 millones eran un préstamo ordinario, a devolver en cinco años (en marzo de este año).

Plus Ultra explica que tras un periodo de "intensas" negociaciones y de análisis de distintas alternativas orientadas a reforzar la situación financiera de la compañía que no acabaron por concretarse, ha decidido suspender sus operaciones aéreas a partir de este lunes y "hasta nuevo aviso".

Añade que continúan trabajando en el marco de la reestructuración, evaluando las alternativas disponibles y manteniendo las conversaciones necesarias con las partes correspondientes.

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La aerolínea suspendió el pasado martes 17 de noviembre sus rutas Madrid-Lima y Madrid-Buenos Aires, como parte de las medidas de reestructuración para asegurar la viabilidad de la compañía.

Los vuelos a Colombia habían sido suspendidos en junio pasado y, hasta ahora solo se mantenían los vuelos a Caracas desde Madrid y Tenerife.

El pasado día 13 anunció que iniciaba la negociación con sus acreedores para "reforzar su estructura financiera, reforzar la continuidad de sus operaciones y establecer unas bases sólidas para la sostenibilidad" de su proyecto empresarial.

Explicó que esta decisión se adoptó en un momento crítico para el sector aéreo, con una subida media del precio del combustible del 68%, y picos del 109%, desde el inicio en el mes de marzo del conflicto bélico en Oriente Medio.

"Adicionalmente, otros eventos geopolíticos, tragedias naturales y cierres de espacios aéreos por conflictos bélicos han dado al traste con las expectativas del sector", concluye.