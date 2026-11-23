Barcos de pesca atracados en el puerto de Burela Arquivo El Ideal Gallego

La Comisión Europea anunció este lunes la conclusión de un acuerdo pesquero con Mauritania que permitirá a la flota europea volver a faenar en las aguas de ese país, después de la suspensión del pacto tras su expiración a mediados de noviembre.

"Empiezo el día con una noticia positiva: anoche pudimos concluir un acuerdo sostenible de pesca con Mauritania", anunció el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Pesca en el que, a petición de España, se abordará la situación de ese acuerdo.

Kadis añadió que es ese pacto "es beneficioso para Mauritania, la UE y nuestro sector".

En ese contexto, felicitó a la ministra de Pesca del país africano, Aissata Lam, por los "intercambios constructivos" mantenidos y por la conclusión del protocolo.

"Estoy deseando la puesta en marcha efectiva del acuerdo", dijo el titular de Pesca del Ejecutivo comunitario, y añadió que tenía previsto informar del asunto hoy a los ministros europeos.

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no quiso adelantar nada sobre ese acuerdo a su llegada a la reunión, a la espera de que Bruselas lo anunciara.

"Excelente noticia. Acuerdo entre la Unión Europea y Mauritania sobre el acuerdo de pesca sostenible. Se trata de un protocolo muy importante para nuestro sector pesquero", indicó después Planas a través de una red social.

El protocolo pesquero, el más importante en materia pesquera para la UE, expiró a mediados de noviembre, mientras las partes seguían negociando su renovación.

El último acuerdo ofreció cerca de un centenar de licencias para buques de diez países comunitarios; España tuvo más de 50, que aprovecharon barcos de Andalucía, Galicia, Canarias y del País Vasco.

A cambio, la UE compensó a Mauritania con 60,8 millones de euros anuales en el anterior protocolo.