Dos viajeros, en las taquillas de la estación de tren de A Coruña durante la huelga ferroviaria Patricia G. Fraga

La huelga ferroviaria del próximo 23 de noviembre ha quedado desconvocada después de que se haya alcanzado un acuerdo entre el Ministerio de Transportes, Renfe y el sindicato de maquinistas Semaf, que era el único que mantenía la convocatoria de la protesta.

Fuentes del Ministerio confirman que se ha producido un acuerdo entre las partes que "pone fin a la huelga" prevista para el 23 de noviembre y a "la conflictividad laboral en el sector", al tiempo que destacan que se trata de avanzar en "la hoja de ruta para reforzar la seguridad y confianza" en el sistema ferroviario español.

Esa hoja de ruta pasa por medidas como la limitación de tiempos de conducción y descansos o un nuevo protocolo de alertas meteorológicas, que fija umbrales en las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para determinar la circulación segura de los trenes, según las citadas fuentes.

Semaf se suma así este viernes a la mayor parte de los sindicatos de los comités generales de empresa (CGE) de Renfe y Adif, que el jueves ya diera por cerrada la conflictividad en el sector ferroviario abierta tras el accidente de Urda (Toledo), en el que el pasado 28 de febrero fallecieron 69 personas.

"El Gobierno seguirá facilitando las medidas necesarias para que los compromisos alcanzados se lleven a cabo y para reforzar la seguridad y confiabilidad del sistema", apuntan desde el Ministerio de Transportes, que tras la salida de Óscar Puente ha asumido el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El pasado miércoles, el sindicato calificó de insuficiente el documento que les había trasladado el Ministerio de Transportes para firmar y poner fin al conflicto, reiteró que seguía adelante con su movilización del 23 de noviembre y que estudiaba además la convocatoria de huelga en nuevas fechas.

No obstante, este viernes Semaf ha subrayado en un comunicado que la firmeza demostrada por el colectivo de maquinistas durante el proceso de conflictividad ha permitido desbloquear los incumplimientos arrastrados desde el acuerdo de febrero de 2026, que motivaron la convocatoria, y "arrancar" mejoras adicionales de "calado estructural" que elevan los estándares de seguridad del sistema ferroviario.

Este viernes Semaf ha subrayado en un comunicado que la firmeza demostrada por el colectivo de maquinistas durante el proceso de conflictividad ha permitido desbloquear los incumplimientos

Reconoce que, tras alcanzar el acuerdo en el protocolo de actuación frente a fenómenos adversos, la negociación fue más fácil, ya que la complejidad de este punto frenaba la negociación del resto.

"Esta movilización de los maquinistas por la seguridad ha marcado un antes y un después en nuestro sector, y supone un punto y seguido que abre una vía de actuación de los profesionales que estamos en primera línea frente a los responsables del sistema ferroviario", recalca el sindicato.

El acuerdo alcanzado recoge el cumplimiento efectivo de los acuerdos de febrero con medidas como: extender los coeficientes reductores de la edad de jubilación al personal ferroviario, modificación de los tiempos de conducción, la incorporación de la Cultura Justa en la Ley del Sector Ferroviario, protocolo de alertas meteorológicas, reporte confidencial de riesgos y una hoja de ruta cerrada, control técnico del material, protección ante arrollamientos y climatización o acceso y formación de maquinistas.

Asimismo, Semaf apunta que los logros adicionales arrancados durante la conflictividad han supuesto avances en la circulación y en el convenio que refuerzan la seguridad en la circulación y desbloquean el marco laboral: nueva normativa para anormalidades de LZB y ERTMS, tramitación urgente de los tiempos de trabajo en circulación, actuación y publicación diaria de las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) y desbloqueo del IV Convenio Colectivo de Renfe.

"Semaf mantendrá una vigilancia estricta, reafirmando nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad de los profesionales y de todos los usuarios del ferrocarril", concluye en su comunicado, en el que anuncia una próxima asamblea online para explicar los detalles.