Una tienda de Zara en A Coruña Quintana

El grupo Inditex, que aglutina a marcas como Zara, Pull&Bear o Massimo Dutti, intensificará en 2027 la búsqueda de nuevas ubicaciones en el mercado estadounidense para la apertura de más puntos de venta, ha afirmado el consejero delegado de la compañía, Óscar García-Maceiras.

El directivo de la mayor empresa cotizada de España ha explicado este jueves, en una jornada organizada por Analistas Financieros Internacionales (AFI), que el mercado de Estados Unidos es "relevante y enorme" y en él, ha dicho, "siguen viendo oportunidades".

García-Maceiras ha recordado que en 1989, Zara ya abrió su primera tienda en Nueva York y que hoy mismo, con esa misma marca, el grupo han reabierto un 'flagship' en la Quinta Avenida.

"En Estados Unidos -el segundo mercado en importancia de Inditex- hemos ido aprendiendo con el tiempo, al sacar ventaja de los cambios demográficos", ha señalado el consejero delegado de Inditex, que cumple casi un lustro en el cargo.

También ha calificado como "casos de éxito" en el país norteamericano las nuevas ubicaciones en los estados de Arizona, Colorado o Carolina del Norte, al tiempo que ha subrayado que, en agosto de este mismo año, Bershka aterrizó en ese mercado con la apertura de su primera tienda física permanente en un centro comercial de Miami.

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En relación con esa expansión, García-Maceiras se ha referido al 'flagship' abierto en octubre pasado por la marca Massimo Dutti en el barrio neoyorquino del Soho.

"Nuestras expectativas es seguir creciendo en el mercado estadounidense", ha subrayado el CEO de Inditex, quien ha remarcado cuál es la estrategia global del grupo, basada en "tiendas más amplias con el mayor rango posible" de todos sus productos.

"Apostamos por la diversificación y por no concentrar todo el negocio y la producción en un único formato y una sola propuesta comercial", ha explicado el directivo de la mayor empresa cotizada del Ibex, que cumple veinticinco años en bolsa.

Al respecto de la integración de la Inteligencia Artificial (IA) a los procesos y la actividad comercial del grupo (el 5,6 % de las ventas lo dedica a inversiones), García-Maceiras ha indicado que llevan tiempo preparándose "para estar en condiciones de usar la IA".

Al respecto, ha apuntado que la IA "debe ser un elemento que facilite la experiencia profesional y la de los clientes" y ha destacado que, en su caso, "fortalece la capacidad de la toma de decisiones".

No obstante, ha asegurado que la IA "no reemplazará el toque humano que necesariamente" tiene el sector de la moda, cuya función "no solo es vender ropa".