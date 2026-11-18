Ciberseguridad

Las empresas gallegas analizaron este martes los principales desafíos en materia de ciberseguridad durante la quinta edición del foro Ciberseguridad y Cibertech, organizado por el Círculo de Empresarios de Galicia en su sede de Vigo. La jornada reunió a expertos, profesionales y representantes empresariales para abordar cómo prepararse ante las nuevas amenazas digitales y proteger la actividad de las organizaciones.

El encuentro, patrocinado por R y Abanca, se desarrolló bajo el lema «Tecnología, regulación y talento para afrontar las nuevas amenazas». Su objetivo fue ofrecer a las empresas herramientas y conocimientos para anticiparse a los riesgos tecnológicos, adaptarse a las nuevas obligaciones normativas y reforzar su capacidad de respuesta ante posibles incidentes.

La inteligencia artificial, la creciente dependencia tecnológica, los riesgos asociados a proveedores externos y la evolución del marco regulatorio centraron buena parte de una jornada que puso de manifiesto que la ciberseguridad se ha convertido en un elemento estratégico para garantizar la continuidad del negocio, la competitividad y la confianza.

R y Orange analizaron los retos de la ciberseguridad empresarial

Alfredo Ramos, director de R y territorial de Orange en Galicia; María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, y José Manuel Nogueira, director de Banca Institucional de Abanca, fueron los encargados de inaugurar el foro.

Uno de los bloques principales estuvo dedicado a la ciberseguridad de las infraestructuras y la resiliencia empresarial. David Ortega, responsable de Negocio de Ciberseguridad de Orange, participó en un debate junto a representantes de Gradiant, Abanca y CTAG para analizar la evolución de las amenazas y el grado de preparación de las organizaciones ante posibles ataques contra sus sistemas tecnológicos, comunicaciones, proveedores e infraestructuras.

La anticipación, la capacidad de respuesta y la resiliencia operativa centraron esta conversación, especialmente en un contexto en el que los incidentes de seguridad pueden comprometer tanto la actividad diaria como la estabilidad de las empresas.

Cumplir la regulación ya no es suficiente

Otro de los asuntos destacados fue la adaptación de las organizaciones al nuevo escenario normativo. Susana Rey, de la Oficina de Privacidad e IA de R y del grupo Orange, participó en una mesa de debate con representantes de Abanca, AMTEGA, APDTIC y dooingIT.

La sesión analizó cómo deben gestionar las empresas el riesgo digital más allá del mero cumplimiento de las obligaciones legales. La evolución regulatoria, el desarrollo de la inteligencia artificial y la dependencia de terceros están modificando las responsabilidades de las organizaciones y exigen integrar la privacidad, la seguridad y la gestión del riesgo en las decisiones estratégicas del negocio.

El debate permitió poner el foco en los cambios que estas nuevas exigencias implican para empresas y administraciones y en cómo convertirlas en una oportunidad para mejorar su protección y capacidad de adaptación.

El talento, otro de los grandes desafíos

La falta de profesionales especializados también ocupó un lugar destacado en el foro. Ana Fernández Vilas, directora de la Cátedra R en Ciberseguridade, abordó junto a representantes de Tecnópole y de la UIE la creciente demanda de perfiles cualificados para hacer frente a los desafíos actuales.

La formación, la actualización de conocimientos y la colaboración entre universidades y empresas se señalaron como factores esenciales para responder a una necesidad de talento que crece al mismo ritmo que evolucionan las amenazas y las tecnologías.

La jornada también abordó cuestiones como la guerra híbrida, la identidad digital, la criptografía post-cuántica y las infraestructuras de inteligencia artificial.

El programa concluyó con una conversación sobre las prioridades que deberán marcar la estrategia de ciberseguridad en 2027 y un espacio de networking que permitió intercambiar experiencias y generar nuevas conexiones profesionales.

Con esta quinta edición, el Círculo de Empresarios de Galicia, con el patrocinio de R y Abanca, volvió a poner de relieve la importancia de acercar a las empresas gallegas los conocimientos y herramientas necesarios para afrontar un entorno digital cada vez más complejo, en el que la ciberseguridad ha dejado de ser una cuestión exclusivamente tecnológica para convertirse en una prioridad empresarial.